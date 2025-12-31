La carrera de Rasmus Hojlund en Man United ha ‘terminado’ mientras el jefe del club confirma los detalles de la transferencia

El director del Napoli, Giovanni Manna, afirmó que tanto el club como el jugador dan por hecho la salida permanente del delantero del Manchester United

Rasmus Hojlund dejó el Manchester United para fichar cedido por el Napoli (Imagen: José Manuel Álvarez Rey/Getty Images)

La transferencia permanente de Rasmus Hojlund del Manchester United al Napoli está prácticamente confirmada, según un alto funcionario del club italiano. El delantero fue cedido a los gigantes de la Serie A esta temporada y tuvo un impacto inmediato.

El Napoli tiene la opción de hacer la transferencia permanente por 50 millones de euros (43,6 millones de libras esterlinas) al final del período de cesión, que será obligatorio si consiguen un lugar en la Liga de Campeones esta temporada. Sin embargo, todas las señales apuntan a que Hojlund hará un movimiento permanente de todos modos.

El director del Napoli, Giovanni Manna, afirmó que tanto el Club como Hojlund consideran que la transferencia se ha completado efectivamente, informa el Mirror.

«Hicimos todo lo posible para ficharlo. Más clubes legendarios estaban interesados, pero su voluntad fue crucial y estamos orgullosos de ello», dijo Manna en una entrevista con el periódico italiano Corriere dello Sport.

«No teníamos dudas. Rasmus es decisivo en términos de números, pero también en la forma en que entiende las aportaciones del entrenador. Eso marca la diferencia».

«Existe una opción de compra y una obligación de compra si nos clasificamos para la Liga de Campeones. El jugador se considera jugador del Napoli y nosotros también. Esto es extremadamente importante».

Cuando se le preguntó si era probable una mudanza permanente para Hojlund, Manna respondió: «A partir de hoy, creo que sí».

Estos comentarios de Manna siguen a informes en Italia que sugieren que el Napoli ya está preparando los términos del contrato de Hojlund como jugador a tiempo completo. Los informes sugieren que el delantero tendrá una cláusula de rescisión de 85 millones de euros (74,2 millones de libras esterlinas) incluida en su contrato con el Nápoles, y esa cláusula entrará en vigor en el verano de 2027. Hojlund ha marcado siete goles en 19 apariciones con la Serie A esta temporada.

«Hojlund es un jugador muy joven, sólo tiene 22 años y todavía puede mejorar mucho», dijo recientemente el técnico del Napoli, Antonio Conte, sobre el estado de forma de Hojlund.

«Desde que se unió a nosotros, ya se ha convertido en un jugador dominante en ese rol a medida que comienza a comprender qué posiciones tomar, cómo defender el balón, cuándo moverse hacia él o cuándo retirarse».

El italiano añadió: «Tiene un vínculo muy bueno con el equipo. En mi estilo de fútbol, ​​los atacantes juegan un papel muy importante y especial en el planteamiento general, y él tiene un enorme margen para seguir mejorando».

Hojlund fichó por el United procedente del Atalanta en 2023 y anotó 16 goles durante su primera temporada en Old Trafford, antes de sumar 10 más en su segunda temporada, de los cuales solo cuatro fueron en la Premier League.

