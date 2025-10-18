La carrera de Marcus Rashford en Barcelona da un nuevo giro en medio de la reacción violenta de Lamine Yamal

El Barcelona ha sido acusado de «doble rasero» en el trato a Marcus Rashford y otros jugadores, en medio de acusaciones que Lamine Yamal inició a pesar de un caso disciplinario.

El cedido del Barcelona, ​​Marcus Rashford, quedó fuera del once inicial contra el Getafe porque llegó tarde a una reunión del equipo. (Imagen: Getty Images)

El entrenador del FC Barcelona, ​​Hansi Flick, desmintió los rumores de que Marcus Rashford había sido tratado de manera diferente a Lamine Yamal en cuestiones disciplinarias.

Según informes en España esta semana, la jerarquía del Barça había obligado a Flick a iniciar a Yamal en la derrota de la Liga de Campeones ante el Paris Saint-Germain a principios de este mes, a pesar de que llegó tarde a una reunión del equipo.

En septiembre, Rashford se quedó en el banquillo en el partido de liga contra el Getafe por la misma falta. Se alega que el trato dado a Yamal ha sido calificado de «doble rasero».

Sin embargo, Flick rápidamente desestimó las acusaciones, insistiendo en que tiene control total sobre los asuntos disciplinarios. «Me gustaría saber de dónde sacaste ese rumor», dijo.

«Es una mierda. No es cierto. En este club, con Deco y el resto de profesionales, tengo una relación real.

«Creo en mi trabajo. Tengo su confianza y no nos lo pedirían. Es una tontería. Quien lo dijo mintió».

Rashford ha tenido un buen comienzo en España desde que completó su cesión de una temporada procedente del Manchester United. El internacional inglés marcó tres goles y brindó cinco asistencias más en sus primeros diez partidos, sin mencionar la recuperación de su lugar en los Tres Leones.

Marcus Rashford fotografiado durante su cesión en el Barcelona esta temporada. (Imagen: Getty Images)

Después de llegar tarde a la reunión del equipo el mes pasado, el jugador de 27 años fue criticado por la prensa española, pero Deco insistió en que el club estaba «contento» con su comienzo en Barcelona.

“Simplemente está cedido, no hay multa y si lo queremos tenemos una opción de compra”, dijo el ex jugador del Barça a Mundo Deportivo. «Todavía es demasiado pronto para hablar de decisiones para la próxima temporada, pero lo que importa es que estamos contentos con él. Lo que pensábamos que podía aportarnos, lo aporta».

«Es un jugador de un nivel muy alto, que explotó muy temprano. Luego tuvo grandes temporadas en el United, luego tuvo años de gestión más complicada con cambios de entrenador, y quizás también lo pasó mal porque allí le exigían mucho. Pero estamos contentos con él, eso es lo más importante».

«Por el momento no son decisiones. Ahora toca centrarse en los próximos partidos. Se tomará una decisión, pero no se está discutiendo por el momento. Hay un contrato entre los clubes, pero no es el caso». [the future] hay que discutirlo”.

