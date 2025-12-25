La búsqueda del Manchester United por Carlos Baleba da un nuevo giro tras la lesión de la AFCON

El centrocampista del Brighton Carlos Baleba jugó junto al delantero del Manchester United Bryan Mbeumo con Camerún contra Gabón en su primer partido de la Copa Africana de Naciones.

Carlos Baleba está siendo tratado (Imagen: Superdeporte)

Carlos Baleba se retiró lesionado durante el descanso del partido inaugural de la Copa Africana de Naciones entre Camerún y Gabón.

El centrocampista del Brighton and Hove Albion inició el partido detrás del delantero del Manchester United Bryan Mbeumo. Este último asistió al gol de Karl Etta Eyong en el 1-0.

Sin embargo, Baleba no pudo continuar en la segunda parte al lesionarse justo antes del descanso. El jugador de 21 años fue atendido en el tiempo añadido de la primera parte y fue sustituido por Jean Onana tras el descanso.

Ser sustituido no es ninguna novedad para Baleba esta temporada. El jugador ha disputado sólo dos partidos de 90 minutos con el Brighton, el más reciente a principios de noviembre.

Sufrió una lesión en la rodilla durante el verano y tuvo problemas físicos en las primeras etapas de esta temporada. Durante ese tiempo, se hizo público el interés del United por el jugador.

El movimiento no se materializó antes de la fecha límite de transferencia, a pesar de que, según se informa, Baleba estaba interesado en mudarse a Old Trafford. El supuesto precio de venta de Brighton de £ 100 millones resultó demasiado alto para el United.

Sin embargo, se cree que renovarán sus esfuerzos en las próximas ventanas de transferencia. Lo ocurrido en enero podría depender ahora de la gravedad de la lesión que obligó a Baleba a marcharse a Agadir.

El jugador, por su parte, espera que la situación no sea lo suficientemente grave como para afectar su implicación en Marruecos este invierno. Baleba dijo antes del torneo: “Creo en nuestros jugadores.

«Vamos a jugar la AFCON y creo que lo haremos bien. Jugar con Camerún es importante para mí porque quiero ganar algo con mi país.

«Es un placer jugar para mi país. ¡Quiero ganar la AFCON y el Mundial con mi país!

«Me he convertido en un gran líder, pero hay muchos líderes en el grupo. Hay muchos líderes como Bryan Mbeumo.

«Pero todos, nos mantendremos unidos y jugaremos, y tal vez podamos dar todo de nosotros mismos por nuestro país. Pero lo primero es creer en nuestro equipo».

El entrenador del Brighton, Fabian Hurzeler, habló en octubre sobre la responsabilidad del jugador después de que fracasara su transferencia al United. Dijo: «El ruido se acabó. No puede cambiarlo.

«Es un jugador del Brighton y, sean cuales sean los rumores, seguirá siendo jugador del Brighton durante toda la temporada o hasta el final de la misma. Ahora tiene que asumir la responsabilidad».