La brutal respuesta de Stretford End podría significar el fin de una estrella del Manchester United

Man Utd empató 1-1 con los Wolves en la Premier League el martes y aquí están los temas de conversación y los momentos que quizás te hayas perdido.

Hubo algunos aplausos sarcásticos cuando se llevaron a Zirkzee.

El Manchester United compartió puntos en el empate 1-1 con los Wolves en la Premier League el martes por la noche. El United se adelantó en el minuto 27 gracias a un gol fuertemente desviado de Joshua Zirkzee, pero los Wolves empataron justo antes del descanso gracias a un cabezazo del defensa Ladislav Krejci.

Rob Edwards no había registrado ni un solo punto desde su nombramiento como técnico de los Wolves a principios de noviembre, pero el jugador de 43 años logró un empate contra el United.

Estos son los puntos de conversación del sorteo y los momentos que quizás te hayas perdido:

Aplausos sarcásticos para Zirkzee

Hubo algunos aplausos sarcásticos desde el Stretford End cuando se anunció que Zirkzee había sido reemplazado por Jack Fletcher para la segunda mitad del partido.

Zirkzee fue responsable del primer gol del partido, pero también participó en el empate de los Wolves, lo que fue parte de la razón por la que algunos fanáticos del United se alegraron de verlo sacado del campo.

Amorim convenció a Zirkzee para que le diera a Fletcher su tercera aparición senior. A Zirkzee le gustaría partir en enero para empezar con normalidad y tal vez se le conceda su deseo.

El año pasado, Zirkzee fue abucheado por su propia afición tras recibir una falta en el minuto 33 contra el Newcastle. La reacción contra los Wolves no fue tan mala, pero el indicio de vítores sarcásticos demuestra que no ha logrado convencer a los fanáticos del partido desde que llegó de Bolonia.

¿Dónde estaba la ira?

La reacción (o la falta de ella) de los jugadores del United ante el empate de Krejci fue fascinante, mientras caminaban penosamente hasta la línea media del campo sin decirse una palabra.

Casemiro sacó el balón de la red y lo pateó frustrado, pero no hubo una investigación de los camisetas rojas para determinar cómo había marcado el peor equipo de la Premier League.

La falta de respuesta fue algo que Roy Keane condenaría si estuviera en una posición de experto. ¿Dónde estaba el liderazgo entre un grupo de jugadores veteranos?

Es casi seguro que Bruno Fernandes habría dirigido una investigación si hubiera estado en el campo.

El comienzo lento

Amorim ha hablado regularmente de la importancia de tener un buen comienzo en Old Trafford, ya que salir rápidamente de la trampa emociona al público y ayuda a crear una atmósfera intimidante.

Sin embargo, los jugadores del United parecían haber comido demasiado pavo y pudín de Navidad en el partido inaugural contra los Wolves. Amorim no estaba contento con el lento comienzo y se frustró cada vez más en la línea de banda, agitando los brazos en un intento de fomentar un juego más rápido desde atrás.

La multitud se apaciguó debido al ritmo de los peatones. ‘¿Es este el Etihad?’ Los fanáticos de los Wolves se burlaron, seguido de una interpretación de «Eres sólo un terreno lleno de turistas».

Es comprensible que Old Trafford no estuviera en su momento más ruidoso. Los Wolves estuvieron bien en Manchester con dos puntos, pero parecían ser el mejor equipo, corrieron más duro y ganaron segundos balones.

El brazo alrededor de Sesko

Sesko creó una oportunidad en la primera parte gracias a una brillante jugada del delantero centro, que se deshizo de su marcador antes de crear un patio en el espacio del área penal y apretar el gatillo. El disparo salió a centímetros del poste y Sesko pegó en el palo poco después.

El internacional esloveno subió alto tras un saque de esquina, pero su cabezazo se estrelló en el poste. Miró al suelo, preguntándose qué más hacer, y Diogo Dalot lo rodeó con el brazo.

Dalot pareció decirle a su compañero que siguiera adelante. Sesko siguió ese consejo y continuó empujándose hacia áreas peligrosas, pero su inexperiencia volvió a ser evidente cuando disparó desviado un simple cabezazo después de un inteligente balón alto de Casemiro.

Sería más preocupante si Sesko no se situara en posiciones prometedoras para marcar. Sin embargo, su definición debe mejorarse si el United quiere alcanzar los lugares de la Liga de Campeones esta temporada.

feliz con el cielo

El United simplemente no pudo ponerse en marcha en los primeros 20 minutos contra los Wolves, por lo que no fue una sorpresa ver a los fanáticos celebrar un momento de agresión de Ayden Heaven como si hubiera marcado un gol.

Heaven hizo una excelente entrada para desposeer a Hwang Hee-chan y grupos de fanáticos alrededor del palco de prensa se levantaron para aplaudir. Y apenas 10 segundos después estaban de nuevo en pie.

Heaven condujo el balón y encontró a Zirkzee alrededor del área penal. El holandés encontró el fondo de la red gracias a un fuerte desvío, pero fue Heaven quien mereció todo el crédito por el gol.

La reacción de la multitud ante la entrada de Heaven fue reveladora. Fue la primera vez en el partido que un jugador del United mostró lucha y resultó ser un catalizador para romper el punto muerto.