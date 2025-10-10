La brutal crítica de cinco palabras de Sir Jim Ratcliffe después de que le preguntaran sobre el rival de adquisición del Man United

Sir Jim Ratcliffe venció a una dura competencia hace casi dos años para comprar una participación minoritaria en el Manchester United, y ha expresado su opinión sobre uno de sus antiguos rivales.

Sir Jim Ratcliffe emitió una crítica sucinta al ex rival Sheikh Jassim después de vencerlo en una adquisición por parte del Man United. (Imagen: James Gill – Danehouse, Getty Images)

El multimillonario británico Sir Jim Ratcliffe reaccionó con escepticismo cuando se le preguntó sobre una oferta competitiva para hacerse cargo del Manchester United. El jefe de Ineos no estaba del todo convencido de que su competidor fuera una persona real.

Ratcliffe, de 72 años, acordó comprar una participación del 27,7% en United en diciembre de 2023 por alrededor de £1.300 millones de libras, que desde entonces ha aumentado al 28,9%. En ese momento, el británico superó la oferta del jeque Jassim bin Hamad Al Thani, que estaba únicamente interesado en comprar el club a la familia Glazer, pero fracasó en su propuesta de £5.500 millones.

Se cree que el futuro de Ratcliffe como accionista del United está en peligro tras los rumores de que un nuevo inversor está en conversaciones para comprar el club. Esto se produce después de que el jefe de deportes saudí, Turki Al-Sheikh, afirmara tener información privilegiada cuando publicó en

Posteriormente, Al-Sheikh se retractó un poco de esos comentarios, admitiendo que la compra propuesta «no necesariamente sucedería». Y no sería la primera vez que Ratcliffe tiene motivos para dudar de una oferta rival, habiendo comentado anteriormente sobre los esfuerzos de Sheikh Jassim.

Sky Sports tiene un paquete con descuento de Premier League y EFL Este artículo contiene enlaces de afiliados, recibimos una comisión por las ventas que generamos a partir de él. Más información £49 £35 Aire Compra Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete Essential TV y Sky Sports para la temporada 2025/26, ahorrando a los miembros £ 336 y ofreciendo más de 1400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará un mínimo de 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, frente a un máximo de 100 más.

‘En realidad, nadie lo ha visto todavía. Los Glazer nunca lo conocieron», dijo el año pasado después de que le preguntaran sobre la naturaleza «extraña» de la baja visibilidad de Sheikh Jassim durante el proceso de licitación. Luego hizo un brutal resumen de cinco palabras sobre su antiguo rival: «¡No estoy seguro de que exista! [Laughs]».

Un aire de misterio rodeó la candidatura de Sheikh Jassim cuando el proceso de licitación alcanzó su clímax en 2023. Si bien Ratcliffe había sido durante mucho tiempo un conocido magnate de los negocios y ya era propietario de clubes europeos como Niza y Lausana, Sheikh Jassim permaneció en gran medida detrás de escena de su propia candidatura.

Turki Al-Sheikh ha echado un vistazo a las cosas después de sugerir que el Manchester United está a punto de ser vendido. (Imagen: Yasser Bakhsh, Getty Images)

El hijo del ex emir qatarí, el jeque Hamad bin Khalifa Al Thani, fue testigo del colapso de su propuesta ante el desafío de Ratcliffe. Mientras que el británico se contentaba con adquirir una participación minoritaria en el club que podría crecer con el tiempo, Sheikh Jassim intentó hacerse cargo de toda la entidad con su oferta de 5.500 millones de libras esterlinas.

Al final, la oferta fue rechazada debido a preocupaciones sobre si el jeque y sus representantes podrían mostrar pruebas de los fondos. Menos de dos años después, hay renovadas especulaciones sobre una nueva adquisición.

Esto puede parecer extraño tan pronto después de la inversión de Ratcliffe, pero ha quedado claro exactamente cómo puede tener lugar una nueva transferencia de propiedad. Esto se debe a las disposiciones de «transmisión» incluidas en su acuerdo que le dan a la familia Glazer el poder de forzar una venta si se cumplen ciertas condiciones.

Se cree que Sheikh Jassim no formará parte de la nueva oferta que, según se informa, haría un movimiento por los Red Devils. (Imagen: PA)

Ratcliffe inicialmente tenía el derecho de preferencia para igualar cualquier oferta entrante, pero ese derecho expiró en agosto. Ahora los Glazer tienen el poder de forzar un trato.

Si bien los detalles de una nueva oferta siguen siendo escasos, no se cree que Sheikh Jassim haya hecho otro intento de hacerse cargo del United. Sin embargo, el potencial comprador Thomas Zilliacus estaría abierto a dar la bienvenida a otros inversores como el qatarí, siempre que sus intenciones coincidan.

Aquí en Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester United.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.