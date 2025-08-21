La bruta bruta de Rio Ferdinand Gianluigi Donnarumma Acusación como un hombre United recibe actualización ‘positiva’

Gianluigi Donnarumma está vinculado tanto al Manchester United como a sus rivales de la ciudad este verano, con los Red Devils recibiendo una actualización positiva sobre el arquero

Gianluigi Donnarumma está vinculado a ambos clubes de Mnchester este verano (Imagen: Etualo Hara/Getty Images)

El brutal Shakedown de Río Ferdinand de Gianluigi Donnarumma apareció nuevamente después de los vínculos del portero Paris Saint-Germain al Manchester United este verano.

Los Red Devils están interesados ​​en fichar al shotstopper después de que una triple temporada ganadora con PSG no fue suficiente para que el jefe Luis Enrique lo mantuviera en el equipo. Los informes sugieren que, aunque el Manchester City ha estado de acuerdo con el Italia Internacional, United aún podría tener la oportunidad de asegurar sus servicios.

Si bien el italiano es considerado uno de los mejores guardianes del juego, Ferdinand es abiertamente crítico sobre el objetivo Unido en el pasado.

Durante los cuartos de final de la Liga de Campeones 2023/24, Barcelona tomó una ventaja de 3-2 sobre el PSG de regreso a Camp Nou, con dos de los tres goles de los errores de Donnarumma. El portero no tuvo éxito que se lanzó una pelota en su caja, por lo que Raphinha podría romper el callejón sin salida.

El tercer gol llegó cuando Donnarumma no salió a ganar el balón de una esquina, haciendo que Andreas Christensen asintiera en el ganador. Ferdinand expresó su decepción por TNT Sports y declaró que era un «crimen» para la estrella no evitar esos dos goles.

Dijo en ese momento: «Marque al portero aquí. En la primera mitad, el portero comete dos errores de cruces. Creo que dijo en su cabeza:» Me quedaré en mi línea, independientemente de lo que ahora «, y luego deje caer a los defensores para defender esta pieza set.

Ferdinand alcanzó la decisión del italiano contra el Barcelona en 2024 contra Barcelona (Imagen: Anne-Christine Poujoulat/AFP a través de Getty Images)

«Eso está en su caja de seis años. Tiene 6’7» más o menos. Ese es casi un delito que no ingresa a su casilla de seis años y afirma eso. No era una pelota demasiado alta. Estaba allí para atacar, pero el impacto de la primera mitad de los errores condujo a eso. Ese es un jugador en la parte superior de su juego que tiene que ajustar su enfoque a una determinada pieza establecida debido al rendimiento. «

Sin embargo, la crítica de Ferdinand parece ser única, porque también ha elogiado a Donnarumma en el pasado. Hablando en su canal de YouTube, el ex defensor alternativo saludó al guardián como uno de los mejores de Europa, y afirmó que la única razón por la que PSG está librado se debe a la naturaleza en desarrollo de los guardianes en el deporte.

«¿Has visto las cosas sobre Donnarumma?» preguntó Fernando. «Wow. Uno de los quizás los mejores guardianes de Europa el año pasado gana un agudo.

Las versiones de la Liga de Campeones de Donnarummas fueron criticadas en 2024 (Imagen: Ibrahim Ezzat/Nurphoto a través de Getty Images)

«» «Donnarumma está fuera del equipo porque es mi propia decisión. Soy 100 por ciento responsable». Él dijo: «Quiero un tipo diferente de portero y he tomado esta decisión.

«Uno de los mejores guardianes, pero simplemente no es mi tipo. Ahora nunca hubiéramos visto esto hace 10 años. Si eres el mejor guardián del mundo, el club superior que gana todo en ese momento nunca te venderá porque eres el mejor guardián del mundo.

«Él es quizás el mejor guardián del mundo en términos de salvar la pelota y, por lo tanto, evitar que la pelota entre en la red, pero ¿es lo suficientemente bueno con sus pies?

Gianluigi Donnarumma ganó los agudos con PSG (Imagen: Justin Setterfield/Getty Images)

«Creo que esa es la pregunta, y este es solo el tipo de identidad siempre que evolucione de un guardián que ahora es muy diferente. Jugué con tantos guardianes que apenas podían alcanzar la mitad de la línea. Realmente no podía elegir a nadie en una base consistente.

«Algunas personas podrían patearlo lejos, pero realmente no podrían tener la dirección para elegir a las personas. Hoy en día tienes que tener precisión, corta y larga, en diferentes distancias para poder entender cómo puedes jugar a través de la prensa. Si presiona a dos personas, tres personas o un jugador, como ¿qué va detrás de esa prensa?»

Ferdinand agregó: «Los guardianes han visto tanto, ahora son parte de los 11. Solían ser 10 jugadores y el guardián; ahora es muy diferente. Así que Donnarumma vive en un mundo diferente de guardianes, y apuesto a que personas como Buffon, Edwin Van der Sar, Schmeichel, son los mejores porteristas de los yestos.