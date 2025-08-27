La brillante reacción de la estrella de Grimsby Town lo dice todo después de Man United Heroics: «¡Soy medio fraudulento!»

El portero de Grimsby Town, Christy Pym, fue el héroe improbable cuando el Manchester United de la liga de la Copa Carabao golpeó penalizaciones después de un empate 2-2

Grimsby Town -El portero Christy Pym estaba ‘a medio fumar’ para vencer al Manchester United, el equipo que apoya. (Foto de Shaun Botterill/Getty Images)

El arquero de Grimsby, Christy Pym, admitió que todavía estaba incrédulo después de que su equipo Manchester United había expulsado de la Copa Carabao después de una emocionante victoria de 12-11 penalti.

Bryan Mbeumo golpeó el bar con su segundo intento durante un intenso tiroteo de 18 minutos y decidió la segunda ronda que terminó en un Electric Blundell Park 2-2 después de un tiempo regular.

Pym, un conocido defensor del United, dijo: «Todavía no está hundido. Soy fanático del hombre unido, así que soy un poco de halffers.

Charles aprendió a la competencia dos partes tempranas en el minuto 22 con un fantástico tiro bajo que se deslizó más allá del portero de United, Andre Onana.

Los Marineros levantaron la presión sobre sus rivales de la Premier League y anotaron un segundo gol para el resto después de que Onana se enteró en la cruz, para que Tyrell Warren pudiera encontrar la red.

Mbeumo logró recuperar para United en el minuto 75, seguido del ecualizador de Harry Maguire en el minuto 89. El conocido Sky Sports aprendió que la emoción del tiroteo casi lo abrumaba.

El contenido no se puede mostrar sin permiso

Él compartió: «Era un guardia nervioso. Cuando continuó, nunca se sabe. Anotamos y pensamos ‘bueno, tenemos una oportunidad’ y luego continuaron anotando.

«Es un gran sentimiento, uno que vivirá con nosotros para siempre. El mensaje fue sobre la fe toda la semana y saber lo buenos que somos y el Gaffer lo trajo.

«Él (David Artell) dijo que no deberíamos aparecer, siempre hay una posibilidad si jugamos de la manera correcta con la intensidad correcta. ¿Por qué no podemos ser?»

«Entonces, hacer eso es una gran sensación y vamos a disfrutar el momento».

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 43 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 192 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, que incluyen Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.