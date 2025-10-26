La bomba de transferencia de Jobe Bellingham al Manchester United cayó: «Lo escuché»

Jobe Bellingham ha pasado por momentos difíciles desde que se mudó al Borussia Dortmund en el verano, y el Manchester United se considera una posible ruta de escape.

Jobe Bellingham en acción con el Borussia Dortmund (Imagen: Getty Images)

Jobe Bellingham al Manchester United es un acuerdo que no se espera que suceda, según el exjefe del Everton, Keith Wyness. Se ha relacionado al jugador de 20 años con un traslado a Old Trafford después de luchar por ganar tiempo de juego desde que se unió al Borussia Dortmund por £ 27 millones más complementos en el verano.

Bellingham, que ganó el ascenso a la Premier League con el Sunderland la temporada pasada, solo ha sido titular en cuatro partidos con el Dortmund en la temporada 2025/2026. Ha jugado apenas 413 minutos en todas las competiciones.

Los informes sugieren que el United está monitoreando su desarrollo y busca ofrecerle una ruta de fuga si su tiempo de juego no mejora. Bellingham jugó sólo cinco minutos como suplente en el último momento contra el Colonia el sábado.

Sin embargo, Wyness, ex jugador del Everton, ha afirmado que no cree que Bellingham se una al United «yendo a ninguna parte». En cambio, «escucha» que un regreso al Sunderland, que ha tenido un excelente comienzo en su regreso a la máxima categoría esta temporada, es algo que podría estar en juego en un futuro no muy lejano.

«No veo a Bellingham yendo a ninguna parte al Man United», dijo a Football Insider. “Lo único que he oído que podría suceder es un préstamo al Sunderland.

«Eso podría tener más sentido de todo. Es donde se sentiría cómodo y trataría de volver a encarrilar las cosas. No ha tenido el mejor comienzo de temporada y creo que eso tendría sentido para él y para Sunderland.

Jobe Bellingham (Imagen: Borussia Dortmund vía Getty Image)

«Son un equipo atractivo en este momento y el entrenador está haciendo un gran trabajo; el dueño está haciendo un buen trabajo. Es un comienzo alentador para ellos. Bellingham haría bien en regresar a un lugar donde sea bien recibido y ganar la confianza para jugar la Premier League en una configuración decente».

«Lo que escucho es un posible regreso cedido al Sunderland, en lugar de algo como el Man United, donde no creo que sea el candidato adecuado en absoluto».

Bellingham, al igual que su hermano mayor y centrocampista del Real Madrid Jude, comenzó su carrera en el Birmingham City antes de mudarse al Sunderland en 2023. A partir de entonces, se convirtió en un omnipresente en el centro del campo de los Black Cats, disputando 90 partidos y marcando 11 goles en sus dos temporadas con la camiseta rojiblanca.

