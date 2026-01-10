La BBC se disculpa por el comentario de Shay Give sobre el ‘Holocausto’ durante una transmisión televisiva en vivo

El ex portero del Manchester City, Shay Give, se disculpó en las redes sociales después de hacer un comentario sobre el Holocausto durante la cobertura de la Copa FA de la BBC el sábado.

Shay Give se disculpó por su elección de palabras (Imagen: Richard Sellers/Allstar, Getty Images)

Shay Given se disculpó públicamente después de enfrentar críticas generalizadas por describir el breve período de Wilfried Nancy como entrenador del Celtic como «un holocausto absoluto».

Los polémicos comentarios del técnico de 49 años se produjeron durante la edición del sábado de ‘Final Score’, donde el ex internacional de la República de Irlanda actuó como experto.

El turbulento reinado de Nancy en el Celtic duró sólo 33 días, y Given generó comparaciones con el Holocausto: el asesinato sistemático de seis millones de judíos europeos por la Alemania nazi y sus colaboradores durante la Segunda Guerra Mundial.

El presentador de BBC Sport, Jason Mohammed, se disculpó rápidamente por el lenguaje utilizado por el ex portero del Manchester City, Given.

Anteriormente había preguntado: «¿Qué opinas de lo que pasó en el Celtic, cuando Wilfied Nancy estuvo terrible en la segunda mitad después de la derrota ante el Rangers?»

El experto de la BBC, Shay Given, calificó el gobierno celta de Wilfried Nancy de «holocausto absoluto» (Imagen: BBC)

A lo que Given respondió: “Nancy estuvo terrible de principio a fin, no creo que debieran haber terminado el corto mandato de Martin (O’Neill) al principio.

«Fue la semana anterior al partido del Hearts, el partido más importante de la liga, luego de la Roma en la Europa League y del St Mirren en la final de la Copa de la Liga. Pensé que Martin debería haber tenido al menos esa semana».

Y añadió: «Nancy tomó el mando esa semana y tuvo un holocausto absoluto, y a partir de entonces fue simplemente una pesadilla. Las derrotas y los Rangers del fin de semana pasado fueron el golpe final, el último clavo en el ataúd», informa el Express.

Mohammed se disculpó hacia el final del programa y dijo: «Es posible que haya escuchado algún lenguaje inapropiado antes, por lo que nos gustaría disculparnos por cualquier ofensa».

Given también publicó una disculpa en las redes sociales y escribió: “Esta tarde, en vivo por televisión, usé una palabra cuyo significado no entendí completamente y que seguramente nunca volveré a usar.

El contenido no se puede mostrar sin permiso.

«Todos tenemos áreas de ignorancia en nuestro conocimiento y espero aprovechar esto como una oportunidad para educarnos mejor en el futuro».

Continuó: «Estoy sinceramente mortificado y me disculpo sin reservas con cualquiera que se haya ofendido, y donaré mis honorarios del programa de hoy al Holocaust Educational Trust».