La BBC perderá los derechos de dos eventos deportivos históricos cuando Wimbledon se traslade a un nuevo canal de televisión en 2026

La empresa ha perdido la cobertura de dos grandes eventos deportivos y las emisoras rivales se han quedado con los derechos.

Wimbledon es la ‘joya de la corona’ de la BBC, incluida Annabel Croft (Imagen: PA)

La BBC ha sufrido otro golpe en sus derechos de retransmisión deportiva, al perder dos eventos importantes que eran habituales en el canal.

En 2026, tanto los Juegos de la Commonwealth como la regata se retransmitirán en diferentes canales, lo que marcará un cambio significativo con respecto a la tradición. TNT Sports se ha asegurado los derechos de los Juegos.

A pesar de competir por la cobertura del evento de Glasgow, Warner Bros. Discovery Network superó la oferta de la BBC. La empresa había sido la emisora ​​​​de los Juegos desde 1954.

En un comunicado, la BBC expresó su decepción: «La BBC se enorgullece de retransmitir los Juegos de la Commonwealth desde hace muchos años, pero nuestra oferta no pudo igualar la oferta financiera del mercado. Les deseamos mucho éxito para el próximo año».

Para agravar los problemas de la BBC, Channel 4 le ha quitado los derechos para cubrir la regata. Este partido anual entre la Universidad de Oxford y la Universidad de Cambridge en el río Támesis es uno de los eventos deportivos más antiguos de Gran Bretaña, cuyos orígenes se remontan a 1829.

La BBC fue televisada por primera vez en 1938 y ha transmitido la mayoría de estas carreras, con la excepción de un breve período de 2005 a 2009, cuando ITV se hizo cargo.

De un plumazo, TNT Sports ha adquirido parte de los derechos de retransmisión de Wimbledon para la cadena nacional (Imagen: Simon M Bruty, Getty Images)

A partir de este año, el acuerdo de Channel 4 incluye el centenario de la regata femenina en 2027 y el bicentenario de la regata masculina en 2029.

Este cambio se produce tras el evento del año pasado, que atrajo a un número récord de espectadores. En particular, la carrera femenina en ese momento se convirtió en el evento deportivo femenino más visto de 2025, con alrededor de 2,8 millones de espectadores sintonizando la cobertura de BBC One en abril, alcanzando un máximo de 2,18 millones de carreras femeninas registradas.

Wimbledon sigue siendo la ‘joya de la corona’ de la cada vez más reducida cartera deportiva de la BBC, aunque su contrato expira después del torneo de 2027.

Los Juegos de la Commonwealth de este año también estarán detrás de un muro de pago (Imagen: Euan Cherry/Getty Images)

En una innovación en materia de reportajes, TNT Sports, un nuevo canal, ha comenzado a transmitir el icónico torneo de tenis. A partir del torneo de 2025, TNT Sports se aseguró los derechos de los momentos más destacados aéreos en Gran Bretaña.

La emisora, anteriormente conocida como BT Sport, se hizo cargo del acuerdo de cinco años firmado inicialmente por Eurosport en 2024. Eurosport desapareció de las pantallas de televisión británicas el año pasado cuando pasó a denominarse parte de TNT Sports. Ambos canales son propiedad de Warner Bros. Discovery.