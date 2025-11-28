La audición de transferencia de Adam Wharton al Man United podría ser fundamental a pesar de las preocupaciones sobre el «dinero tonto»

Se ha relacionado al mediocampista del Crystal Palace Adam Wharton con un traslado al Manchester United, y los Rojos verán más de cerca al internacional de Inglaterra en Selhurst Park el domingo.

El centrocampista del Crystal Palace, Adam Wharton, tendrá una gran demanda cuando se abra la ventana de transferencias de verano. (Imagen: Catherine Ivill – AMA/Getty Images)

El mes pasado, quienes visitaron Old Trafford para ver la sombría derrota del Manchester United ante Brighton & Hove Albion quedaron decepcionados, y no sólo por el resultado. Si se hubiera apostado por los ‘reds’, la actuación de Carlos Baleba también habría sido una decepción para los visitantes.

El camerunés llegó al Teatro de los Sueños sabiendo que todas las miradas estaban puestas en él. Sin embargo, si fichara por el United la próxima temporada, sería justo decir que no ha hecho lo suficiente. Baleba fue sustituido mediada la mitad y el United pudo contar sus bendiciones.

El domingo se llevará a cabo otra audición en el mediocampo cuando el United viaje a Crystal Palace para el inicio del partido a la hora del almuerzo. A las filas de Oliver Glasner se une Adam Wharton, un jugador que aparentemente no puede hacer nada malo en este momento. Sus actuaciones con los Eagles le han valido una convocatoria para la selección de Inglaterra y sigue siendo una de las estrellas más destacadas de la Premier League.

Es poco probable que su futuro a largo plazo esté en Palace, con una gran cantidad de clubes habituales de la Liga de Campeones haciendo fila para hacer una oferta por el mediocampista en el verano. Si Wharton se destaca el domingo por la tarde, podría haber llamados a que United gane la carrera por él, pero si la audición es un éxito, hay razones por las que Ruben Amorim & Co no deberían actuar en consecuencia.

El principal problema es que Wharton no es el centrocampista que el United necesita en estos momentos. El jugador de 21 años se ha destacado como creador de juego, pero tiene menos experiencia como ancla en el medio.

La prioridad del United este verano será fichar a un centrocampista que sustituya a Casemiro. Ya sea que el brasileño se quede o se vaya, los Rojos deben planificar el futuro y fichar a un joven mediocampista defensivo debería ser la prioridad.

Wharton tiene la edad adecuada, pero contratarlo como primera opción para un papel en el que no se siente muy cómodo sería una pérdida de dinero. Hablando de eso, su precio también podría sacar al United del juego.

Se ha informado que Palace querría al menos £100 millones para Wharton en el verano antes de dejarlo irse. Tiene contrato por cuatro años más después de esta temporada, por lo que los Eagles deberían sentirse relajados y listos para esperar el número que desean.

Si el United tiene las instalaciones para darle a Palace el dinero que quiere para Wharton no es la cuestión. Si quieren gastar esa cantidad de dinero, necesitan adquirir un jugador que deje pocas dudas sobre su idoneidad. Los Rojos no pueden darse el lujo de pagar tanto dinero y luego abusar de él.

Si Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes o ambos se fueran en la ventana de transferencias de verano, tendría sentido mudarse a Wharton y pagar una suma tan grande. Si quieres comprar lo mejor de su clase, lo tienes ahí. Se ubicaría perfectamente en el mediocampo junto a un compañero de equipo que pueda intervenir y darle a Wharton la oportunidad de influir en los ataques.

Sir Jim Ratcliffe dijo una vez del United que son el «dinero tonto» debido a su capacidad para gastar grandes sumas de dinero en jugadores que no merecen tales honorarios. Wharton sería una gran incorporación a cualquier equipo, incluido el United, pero tal como están las cosas, sería una tontería gastar £100 millones en un jugador que es una clavija cuadrada para un hoyo redondo en este club.