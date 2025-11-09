La apuesta de 43 millones de libras del Manchester United está dando sus frutos, y nadie lo vio venir

Matthijs de Ligt ha tenido una primera temporada difícil en el Man United, pero está empezando a silenciar a los escépticos.

Matthijs de Ligt celebra con sus compañeros

Matthijs de Ligt acaparó los titulares cuando el Manchester United completó una doble victoria sobre el Bayern de Múnich en 2024, pero fue el hombre con el que estuvo quien impresionó en su primera temporada en el club.

Ser uno de los mejores jugadores de un equipo que terminó en el puesto 15 de la tabla y sin trofeo no es algo que pueda añadirse al currículum, pero Noussair Mazraoui tuvo una primera temporada alentadora en Inglaterra. El internacional marroquí fue consistente sin ser espectacular, y una modesta tarifa de sólo £12,8 millones con £4,3 millones adicionales en complementos significó una facturación decente para el United.

Mientras tanto, De Ligt luchaba por adaptarse a la vida en Old Trafford.

Con casi £43 millones gastados en el internacional holandés, siempre se esperaba más de él que de Mazraoui, pero luchó por alcanzar el precio mientras su carrera continuaba el declive constante que había tenido lugar durante la mayor parte de cinco años.

Después de irrumpir en escena en el Ajax, la carrera de De Ligt se estancó con períodos fallidos en la Juventus y el Bayern, y la tarifa que United pagó por sus servicios reflejaba el jugador que una vez sugirió que podía convertirse, en lugar del que habíamos visto en los últimos cinco años.

Tres meses de iniciada la nueva temporada y cómo ha cambiado la percepción sobre el holandés.

De Ligt parecía un jugador completamente diferente en 2025/2026. En el empate del sábado contra los Spurs, preparó la línea de fondo de manera brillante, pero se decepcionó al final cuando Mathys Tel se alejó inteligentemente de él para nivelar a los Spurs.

Fue un despiste de De Ligt que siempre será castigado en la Premier League, pero demostró gran carácter para recuperarse y rescatar un punto para el United de la muerte.

«Lo primero que es realmente importante es que he tenido una buena preparación. Creo que la preparación siempre es muy importante para mí y mi cuerpo», dijo recientemente De Ligt a MUTV cuando se le preguntó sobre su mejor rendimiento esta temporada.

«Creo que fue una de las primeras pretemporadas en cinco o seis años en las que no tuve ningún traspaso, lesión o Campeonato de Europa. La última vez fue probablemente mi última temporada en el Ajax y en realidad fue una de las mejores temporadas de mi carrera. Creo que es algo grande y muy importante».

«Siento que estoy en un muy buen lugar mental y físicamente. Tengo mucha confianza. Obviamente mis compañeros y el entrenador me ayudan mucho porque me dan confianza. Creo que ahora también estoy acostumbrado a la Premier League, el ritmo, eso también ayuda. En general, estas son las cosas principales que me están llevando a este nivel en este momento».

Una pretemporada completa en el club ciertamente ha ayudado y De Ligt ciertamente parece el jugador de £ 43 millones que el United esperaba fichar el verano pasado.

El holandés fácilmente podría haber agachado la cabeza después de su último error en el Tottenham Hotspur Stadium, pero debería ser aplaudido por luchar para conseguir un punto.

El United necesita líderes en el vestuario. De Ligt es exactamente eso.

