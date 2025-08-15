Manchester City está conectado este verano con el jugador del ala del Real Madrid Rodrygo.

Rodrygo está conectado a Man City (Imagen: Real Madrid a través de Getty Images)

Manchester City ya ha tenido un verano muy fuerte en el mercado de transferencias, con seis recién llegados por la puerta en el estadio Etihad.

Pep Guardiola finalmente firmó una izquierda natural con la llegada de Rayan Ait-Nouri de Wolves, mientras que los Tijjani Reijnders ofrecen acero y calidad adicionales a la base del centro del campo.

El creador de juegos de Lyon, Rayan Cherki, intentará llenar el vacío creativo que ha sido dejado por la partida de Kevin de Bruyne, mientras que James Trafford ofrecerá una excelente competencia para Ederson en el departamento de portero.

Marcus Bettinelli también llegó de Chelsea para reemplazar a Scott Carson como la tercera opción de City y el joven mediocampista Sverre Nypan ha firmado en Rosenborg, pero se espera que abandone el club para un acuerdo de préstamo estacional.

Sin embargo, es posible que aún no estén listos y después de que el interés de Tottenham en Savinho saliera a la luz, se dice que City ve un movimiento para el jugador del Real Madrid Rodrygo como un posible reemplazo.

El Brasil internacional ha ganado una serie de trofeos importantes en el Bernabéu, pero se dice que es libre de irse este verano cuando la oferta correcta llega a él, dada la vergüenza de la riqueza que Blancos aporta en áreas hacia adelante.

Guardiola es un gran admirador del joven de 24 años, especialmente porque ha sido una espina en el lado de la Liga de Campeones de la ciudad en más de una oportunidad en el estrés épico entre los dos clubes, lo que muestra que puede marcar la diferencia y generar objetivos en las etapas más grandes.

Sin embargo, un acuerdo para él no vendrá a bajo precio, y si Savinho va a Tottenham, City quizás esté buscando alternativas en las áreas amplias.

Con eso en mente, el uso de la herramienta Generator del Generador de Acuerdo de Jugadores de Datamb para traer a los jugadores con características similares a Rodrygo, uno de los principales resultados quizás sería una de las transferencias más impactantes del verano.

Alejandro Garnacho se le ha dicho que es libre de dejar a los rivales entre ciudades de la ciudad del Manchester United este verano y Chelsea está entusiasmado con un paso para el internacional argentino.

El extremo del Manchester United Alejandro Garnacho (Imagen: José Breton/Pics Action/Nurphoto a través de Getty Images)

El jugador de 21 años se clasifica entre los cinco mejores jugadores que son más similares a Rodrygo y, si City se esfuerza por la estrella del Real Madrid, podría ser una alternativa decente.

La reserva obvia es que es muy raro que un jugador haya cruzado la distribución de la ciudad. Y dados los problemas bien documentados entre Garnacho y Amorim, Guardiola puede ver un movimiento como más problemas de lo que vale.

Pero no hay duda sobre el talento de Garnacho y si la situación de la ciudad no se resuelve antes del final de la ventana y el joven de 21 años está disponible, será interesante ver si pueden probar esa teoría.

La estrella de Bournemouth, Antoine Semenyo, es otro jugador que es fuerte en la lista de posibles alternativas de Rodrygo, pero dado que los jugadores de las Cerezas Al Star Milos Kerkez, Illia Zabarnyi y Dean Huijsen han perdido, necesitaría una gran oferta para seducirlos en una venta.

Sin embargo, City será consciente de que hay alternativas. Los próximos pasos en su posible búsqueda de Rodrygo ciertamente valdrán la pena vigilar.