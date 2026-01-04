La alineación del Manchester United vs Leeds se prevé como un cambio de sentido realizado por Ruben Amorim

Man United buscará dejar atrás la decepción del empate contra los Wolves hoy cuando se enfrenten al Leeds en la Premier League.

Las tácticas de Amorim siguen siendo un tema importante de discusión

No era el final de 2025 que el Manchester United esperaba el martes cuando empató 1-1 con los Wolves, los chicos del sótano, pero hoy tienen la oportunidad de comenzar el nuevo año con fuerza en Leeds. Rubén Amorim se está preparando para probar por primera vez la feroz rivalidad entre United y Leeds, pero lo hará sin algunos de sus jugadores clave.

El técnico del United confirmó el viernes que Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo y Mason Mount siguen de baja por lesión, al igual que Harry Maguire y Matthijs de Ligt. Noussair Mazraoui, Bryan Mbeumo y Amad siguen ausentes de la Copa Africana de Naciones.

Senne Lammens seguirá en la portería, pero la aburrida actuación ante los Wolves podría significar un cambio de táctica por parte de Amorim. El sistema de cuatro defensas que funcionó tan bien contra Newcastle podría regresar, lo que significa que Diogo Dalot y Luke Shaw ocuparían el puesto de lateral, con Ayden Heaven y Lisandro Martínez como defensa central.

Casemiro y Manuel Ugarte pueden continuar en el mediocampo, y Patrick Dorgu debería regresar a la banda derecha después de su sólida actuación allí en la victoria sobre Newcastle en el Boxing Day. Joshua Zirkzee fue sustituido en el descanso por los Wolves, una decisión que Amorim confirmó que se tomó por razones tácticas. El holandés puede volver a empezar detrás del delantero ante la ausencia de Mount y Mbeumo.

Matheus Cunha no tuvo las mejores tardes contra su antiguo club a mitad de semana, pero tiene que ser titular. Benjamin Sesko sigue esperando sumar dos goles para el club y hoy sería el momento perfecto para hacerlo.

Pronóstico del Manchester United XI: Lammens; Dalot, Sky, Martines, Shaw; Casemiro, Ugarty; Dorgu, Cunha, Cunha; Sesco