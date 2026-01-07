La alineación del Manchester United contra el Burnley predijo cuándo Bruno Fernandes tomó la decisión y se recuperó cuatro veces

El Manchester United viaja a Burnley el miércoles por la noche para dejar atrás la destitución de Ruben Amorim con un resultado positivo.

El once previsto del Manchester United jugará contra el Burnley esta noche (Imagen: Getty Images/Elige el equipo)

Han sido unos días vertiginosos para el Manchester United después del empate contra el Leeds el domingo por la tarde. Ruben Amorim dejó muy clara su opinión sobre los responsables del Ineos después del partido, fue despedido por dicho arrebato y Darren Fletcher se hizo cargo.

El excentrocampista del United y entrenador sub-18 buscará resolver todo el alboroto que rodea al club con una fácil victoria contra el Burnley el miércoles por la noche. El equipo de Scott Parker, amenazado por el descenso, no ha ganado sus últimos once partidos, pero como demostró el partido contra los Wolves, ningún partido será fácil para este equipo.

Se espera que Fletcher haga una serie de cambios en la alineación titular esta noche, el mayor de los cuales sería regresar a un sistema de cuatro atrás. Seguir con un tres sería una mala decisión considerando las consecuencias que llevaron al despido de Amorim. Pero si bien el 4-3-3 podría considerarse una vez que los jugadores regresen de sus lesiones y de la Copa Africana de Naciones (AFCON), un 4-2-3-1 parece más probable si hacen el corto viaje a Turf Moor esta noche.

Desde la línea defensiva que comenzó en Elland Road, esperamos que Leny Yoro sea quien falle. Ayden Heaven fue sustituido por el gol de Leeds el fin de semana pasado, pero el United espera que esto sea un contratiempo en la excelente forma del defensor de los Rojos.

A Fletcher le gustaría convocar a Bruno Fernandes para jugar junto a Casemiro en el papel de titular, pero si bien podría formar parte del equipo de la jornada, sus minutos permanecerán bajo control. Por tanto, lo más probable es que Manuel Ugarte mantenga su lugar en la plantilla.

Aunque el hijo de Fletcher, Jack, ha jugado para el United en las últimas semanas y está en la fila para el equipo de la jornada junto a su hermano Tyler, puede ser una decisión demasiado audaz iniciarlo en su primer juego al mando. En el mediocampo ofensivo, Patrick Dorgu estará encantado de correr por la banda derecha.

Le fue bien allí cuando Amorim experimentó jugando con cuatro defensas contra Newcastle. La preocupación para Dorgu es que una vez que todos los jugadores estén de regreso, él no será la primera opción en esa posición, lo cual será una preocupación.

Matheus Cunha debe mantener su lugar después de un gol bien ejecutado en Leeds y el hombre que dio la asistencia, Joshua Zirkzee, también debe regresar a la alineación titular. Su futuro está claramente en el aire y, aunque Mason Mount normalmente podría ocupar su lugar, es poco probable que Fletcher lo arriesgue al principio.

Con Zirkzee jugando más profundo, Benjamin Sesko sin duda tomará la delantera. El joven de 22 años necesita desesperadamente un gol.

Unidad predicó XI vs Burnley: Lammens; Dalot, Sky, Martines, Shaw; Ugarty, Casemire; Dorgu, Cunha, Cunha; Sesco