La alineación del Manchester City contra el West Ham se pronosticaba tras la dura decisión de Nico González

Los seguidores del Manchester City pueden esperar que Pep Guardiola haga varios cambios con respecto al equipo que derrotó al Brentford en la Copa Carabao a mitad de semana cuando recibió al West Ham el sábado. El técnico del City dijo a los medios tras la victoria sobre Crystal Palace que daría prioridad al partido contra los Hammers y así lo demostró.

El City hizo un total de siete sustituciones, aunque Phil Foden fue convocado en menos de 20 minutos debido a una lesión de Oscar Bobb. Guardiola confirmó que los jugadores que se perdieron el miércoles por la noche por lesión seguirán de baja este fin de semana, dejando las opciones algo limitadas.

Sin embargo, los Blues deberían volver a la zaga y al portero, que hasta ahora ha favorecido a Guardiola. Nico O’Reilly jugó contra Brentford, pero como dijo anteriormente el técnico del City, es joven y puede recuperarse más rápido que algunos de los jefes más experimentados del vestuario.

Guardiola está desesperado por tener a Rodri de vuelta en la plantilla a medida que se acerca la Navidad. Nico González ha mantenido su posición en el centro del campo defensivo en ausencia de Rodri y actualmente está jugando muchos minutos por necesidad. Fue sustituido a los 66 minutos a mitad de semana, pero necesita descansar.

Desafortunadamente para él, es poco probable que se produzca la pelea contra los luchadores del este de Londres. Guardiola no se arriesgará a ser titular sin González en el centro del campo para un partido de la Premier League. Como se mencionó, Foden no tuvo el descanso que esperaba a mitad de semana, pero dada su forma es difícil no elegirlo.

Lo mismo ocurre con Rayan Cherki, que últimamente ha realizado algunas actuaciones sensacionales para los Blues. Ambos hombres pueden ser reemplazados por Savinho en el once inicial si es necesario.

El extremo hizo una serie brillante contra Palace, ganando un penalti y anotando a mitad de semana, por lo que su valor y confianza son altos. Pero si las cosas van bien para Cherki y Foden, empezarán.

Como Erling Haaland, indispensable para los partidos de la Premier League. Si el City gana, ascenderá a la cima de la Premier League al menos durante unas horas, debido al saque inicial tardío del Arsenal contra el Everton el sábado por la noche.

