La alineación del Manchester City contra el Liverpool se predijo cuando Jeremy Doku cayó y se tomó la decisión de Rayan Cherki

Noticias del equipo Manchester City vs Liverpool antes de su gran enfrentamiento en la Premier League.

Jeremy Doku en acción con el Manchester City contra el Borussia Dortmund

El Manchester City recibe al Liverpool en el Etihad este fin de semana en un partido de gran éxito de la Premier League.

Ambos equipos persiguen al líder Arsenal y el partido del domingo entre los dos clubes, que han ganado los últimos ocho títulos de la máxima categoría entre ellos, podría ser crucial.

Liverpool se ha recuperado de una racha de seis derrotas en siete partidos para registrar victorias consecutivas, incluida una victoria en la Liga de Campeones sobre el Real Madrid a mitad de semana, mientras que el City ha perdido sólo una vez en 13 partidos en todas las competiciones y está invicto en el Etihad desde que Tottenham ganó 2-0 en agosto.

Pep Guardiola dijo en su rueda de prensa previa al partido que es poco probable que los ‘blues’ arriesguen a Rodri mientras Mateo Kovacic esté de baja por un largo período.

El técnico del City hizo tres cambios para la victoria de la Liga de Campeones sobre el Borussia Dortmund el miércoles por la noche y probablemente volverá a cambiar su equipo para la visita del equipo de Arne Slot.

Es probable que Ruben Dias, que entró en los últimos compases contra el equipo de la Bundesliga, regrese al equipo para acompañar a Josko Gvardiol en el medio.

Nico O’Reilly y Matheus Nunes no han hecho mucho mal en las posiciones defensivas en las últimas semanas, mientras que Gianluigi Donnarumma seguirá en la portería.

Nico González disfruta de su mejor forma como jugador del City en ausencia de Rodri, mientras que Tijjani Reijnders parece ser su compañero. El City optó por Rayan Cherki y Phil Foden contra el Bournemouth y los dos números 10 causaron muchos problemas. Foden es un titular seguro, pero la inclusión de Cherki podría significar que Jeremy Doku abandone debido al control que ofrece Bernardo Silva.

Erling Haaland se hará cargo y buscará continuar su impresionante forma con el líder del City a dos goles de cumplir un siglo en la Premier League.

Ciudad prevista XI: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, González, Reijnders, Bernardo, Cherki, Foden, Haaland

