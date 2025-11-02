La alineación del Manchester City contra el Bournemouth se predijo cuando se respondió la pregunta del mediocampo y Nico O’Reilly fue titular

Noticias del equipo del Manchester City antes del choque de la Premier League del domingo contra el Bournemouth.

Erling Haaland sufrió un duro golpe en el Aston Villa cuando el jugador del Manchester City se estrelló en el poste

El Manchester City recibe hoy al Bournemouth en la Premier League en su búsqueda de una victoria que los elevará por encima de sus oponentes de alto nivel en la tabla.

las cerezas han empezado bien la temporada y son segundos, dos puntos y tres puestos más que los de Pep Guardiola.

El City fue derrotado ante el Aston Villa en su último partido de liga, pero se recuperó para vencer al Swansea City en la Copa Carabao a mitad de semana.

Guardiola hizo diez cambios para ese partido y volverá a hacer los cambios este fin de semana.

Gianluigi Donnarumma regresa a la portería, mientras que se espera que Ruben Dias y Josko Gvardiol estén en el centro de la defensa. Este último ha estado luchando por la izquierda últimamente y Nico O’Reilly podría regresar a ese lado.

Abdukodir Khusanov regresó al equipo el miércoles por la noche después de una lesión, pero tuvo problemas en Swansea y Matheus Nunes parece la mejor opción para titular como lateral derecho.

En el centro del campo, Rodri está de vuelta en la plantilla pero es poco probable que sea titular, mientras que Mateo Kovacic ha sufrido un revés en su recuperación de una lesión. El experimento de Tijjani Reijnders en el mediocampo no funcionó en Villa Park, por lo que hay que confiar en Nico González en el centro.

Reijnders puede volver a la posición número ocho, con Bernardo Silva, Phil Foden y Jeremy Doku formando el trío de ataque.

Erling Haaland está listo para comenzar en la delantera después de recuperarse de un golpe que sufrió al estrellarse contra el poste en Villa.

XI previsto del City: Donnumma; Monjas, Dias, Gvardol, O’Reilly; González, Reinders, Bernardo, Fden, Doku; Social

—

