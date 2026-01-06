La advertencia directiva de Sir Alex Ferguson al Man United fue ignorada por la junta directiva cuando Ruben Amorim fue despedido

Las palabras de Sir Alex Ferguson tras el despido de Louis van Gaal siguen vigentes después de que Ruben Amorim fuera relevado de sus funciones por el Manchester United.

Los pensamientos de Sir Alex Ferguson siguen vigentes después del despido de Ruben Amorim (Imagen: Foto de John Peters/Manchester United vía Getty Images)

Otro entrenador del Manchester United ha sido despedido y esta vez fue el adiós a Rubén Amorim. El portugués duró sólo 14 meses antes de recibir la oportunidad, con el United a tres puntos del cuarto lugar en la Premier League.

Por supuesto, United gastó mucho dinero el verano pasado, pero los nuevos jugadores necesitan tiempo para adaptarse a nuevos entornos y nuevos sistemas. El United había mostrado signos de progreso con Amorim esta temporada, incluso si los resultados recientes no han estado a la altura.

Además de las recientes actuaciones en el campo, se informó que hubo una ruptura en la relación entre Amorim y la directiva, y el técnico les envió un mensaje contundente tras el empate 1-1 contra el Leeds United, donde insistió en que él era el entrenador y no el entrenador.

Incluyendo a los encargados interinos y a los gerentes interinos, United ha empleado a diez personas diferentes desde que Sir Alex dejó el club en 2013. David Moyes fue el primero de ellos, pero ni siquiera duró una temporada completa, una señal de los problemas que se avecinan para los futuros titulares en el banquillo de Old Trafford.

Louis van Gaal, que tenía un mejor currículum futbolístico, conoció el éxito inmediato, gastando mucho dinero. Sin embargo, fue despedido en 2016, apenas dos años después de su mandato.

Si bien dos años pueden parecer mucho tiempo, el propio Sir Alex casi fue despedido en 1990, pero se convirtió en una leyenda, ganando trece títulos de la Premier League, cinco Copas FA, cuatro trofeos de la EFL y dos trofeos de la Liga de Campeones.

En marzo de 2016, antes de la destitución de Van Gaal, Ferguson opinó sobre la posición del holandés y destacó las lesiones, apoyando al técnico.

«Es muy fácil ser crítico», dijo Ferguson. “Hay que ser realista en algunas cosas: el número de lesiones que ha tenido: Phil Jones sólo ha jugado siete partidos esta temporada, Ashley Young, [Antonio] Valencia, [Luke] Shaw, estas son grandes pérdidas.

Sir Alex Ferguson es uno de los entrenadores más exitosos de todos los tiempos. (Imagen: Foto de Alex Livesey/Getty Images)

“No importa qué equipo seas, si extrañas a jugadores de ese calibre tiene que tener un impacto en el equipo.

«El otro aspecto que siempre es fácil de olvidar: también hay cinco jugadores nuevos en su primera temporada en el United, y dos son jugadores jóvenes en su primera temporada en el United». [Anthony] Marcial y Memphis [Depay] y su promesa es buena.

«Hay que tener algo de paciencia como aficionado del Manchester United y lo han demostrado a lo largo de los años; en la época de Matt Busby, en la mía. Más de 150 años de historia, vale la pena pasar unos años en el lado tranquilo del éxito porque siempre volverán y volverán fuertes».

Los pensamientos de Sir Alex son tan relevantes hoy como lo fueron entonces. Ningún entrenador del United desde Fergie ha logrado durar más de tres años, creando inestabilidad y una sensación de puerta giratoria en Old Trafford.

Amorim intentó construir algo en el United e implementó su sistema 3-4-3, lo que significa que los jugadores se tomaron tiempo para aprender a jugar en él. Estaban sextos en la tabla, él los mejoró mucho respecto a la temporada pasada y la Liga de Campeones ocupaba un lugar destacado en la agenda del equipo.

La realidad en este momento es que el United está a solo unos puntos de los cuatro primeros a mitad de camino, después de haber terminado en el puesto 15 la temporada pasada. La decisión de despedir a Amorim parece dura sólo en ese frente, independientemente de lo que sucedió fuera del campo.

En última instancia, el United ha vuelto al punto de partida. Un nuevo entrenador tendrá que trabajar con un grupo de jugadores que no son los suyos. Ferguson puede tener la esperanza de que la próxima persona que pase a su sombra tenga el tiempo y la paciencia para finalmente lograr el éxito en Old Trafford.