La advertencia de Alejandro Garnacho se hace realidad después de la excavación de 10 palabras del Man United de Rubén Amorim

Mientras Alejandro Garnacho continúa su camino en el Chelsea, una advertencia al exalumno de la cantera del Manchester United parece hacerse realidad

Alejandro Garnacho no ha tenido el mejor comienzo en el Chelsea (Imagen: Agencia BSR 2025)

Antes de que Alejandro Garnacho optara por dejar el Manchester United para fichar por el Chelsea, el ex Diablo Rojo Paul Parker advirtió que los Blues y el astro argentino no encajarían bien.

Garnacho quemó todos sus puentes en Old Trafford cuando respondió a la decisión de Rubén Amorim de enviarlo al banquillo para la final de la Europa League arremetiendo públicamente. El técnico de los Red Devils respondió entonces con 10 sencillas palabras: «Será mejor que tengas un buen agente este verano».

El argentino quería unirse a los londinenses del oeste y sus representantes lograron conseguir un traslado de 40 millones de libras a Stamford Bridge. No ha aportado ningún gol ni asistencia para el club hasta el momento y se quedó en el banquillo cuando los Red Devils vencieron a su club por 2-1 en Old Trafford.

En la Liga de Campeones, el técnico Enzo Maresca podría haberle dado a Garnacho la oportunidad perfecta para abrir su cuenta con los blues, pero optó por no hacerlo. Con el Chelsea ganando 4-1 al descanso ante el Ajax con diez hombres, Maresca podría haber presentado a Garnacho ante el cansado equipo holandés.

En cambio, trajo a Tyrique George y Reggie Walsh, así como a Andrey Santos, Trevoh Chalobah y Josh Acheampong, dejando a Garnacho como suplente no utilizado. Ha habido algunos momentos brillantes para el joven de 20 años, pero aún no ha impresionado realmente.

Al observar sus actuaciones con los ganadores de la Liga de Conferencia de la UEFA, es fácil reflexionar sobre el comentario de Parker. En junio, el ex defensa del United dijo: «También creo que sería una mala decisión tanto para él como para el Chelsea si fuera allí. Necesita un poco de aire fresco. Necesita un cambio de escenario y creo que podría beneficiarse de mudarse a otro país».

Garnacho no jugó con el Chelsea en la Champions (Imagen: Agencia BSR 2025)

La ex estrella del United añadió: “ No tiene la actitud adecuada y no quiere trabajar lo suficiente. No creo que eso cambie nunca».

En la victoria del Chelsea por 3-0 sobre Nottingham Forest en la Premier League, Garnacho comenzó en la banda izquierda. Pero después de que los londinenses del oeste tuvieran problemas contra los locales, fue retirado del campo y reemplazado por Jamie Gittens.

El delantero del Chelsea Pedro Neto parecía visiblemente frustrado con el sudamericano después de que varios de sus centros al segundo palo no fueran respondidos por un punto de Garnacho. Así lo señaló el ex internacional inglés Peter Crouch, quien elogió la decisión de Maresca de fichar a la ex estrella del United.

Él dijo: «El Chelsea estuvo un poco descuidado. Gracias a Enzo por hacer esos cambios. Sé que Neto estaba realmente frustrado con él». [Garnacho]. Cruzó el balón y no llegó al otro lado. Neto estaba realmente frustrado con él».

Garnacho espera ser titular en el partido en casa de su equipo contra el Sunderland el sábado. Los azules Están en quinto lugar, pero están a sólo cinco puntos del actual líder, el Arsenal.