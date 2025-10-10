La adquisición de Man United es el último postor que rompe su silencio y se acerca a los inversores de los EAU

Las conversaciones sobre la adquisición del Manchester United cobraron impulso tras una publicación en las redes sociales del director deportivo saudí, Turki Alalshikh.

Las conversaciones sobre la adquisición del Manchester United han vuelto a ser noticia tras un tweet de Turki Alalshikh. (Imagen: Phil Oldham/Shutterstock)

Las conversaciones para adquirir el Manchester United han vuelto a ocupar los titulares después de que Turki Alalshikh afirmara que el club estaba en conversaciones avanzadas sobre una venta a un nuevo inversor. Sir Jim Ratcliffe se dirigió a los medios de comunicación esta semana con motivo del avance internacional en torno al futuro de Rubén Amorim.

El United regresará a la Premier League la próxima semana contra el Liverpool, viajando a Anfield después de una victoria por 2-0 sobre el Sunderland. El resultado alivió la presión sobre el técnico portugués tras semanas de especulaciones sobre su puesto en Old Trafford.

El jefe deportivo saudí causó sorpresa cuando hizo la afirmación esta semana sobre una posible venta a nuevos inversores, con informes que sugieren que fuentes del United se sorprendieron y que no hay nada de cierto en ello.

Leyendas del Man United ‘acercadas’ en la oferta pública de adquisición de los Emiratos Árabes Unidos

Según talkSPORT, la familia Glazer valora a United en más de £ 5 mil millones tras los rumores de una adquisición en Medio Oriente. Han afirmado que el grupo al que se refiere Alalshikh tiene su sede en los Emiratos Árabes Unidos y se ha informado al medio que se han contactado varias leyendas de United sobre posibles inversiones.

Los Glazer vendieron una participación minoritaria al grupo INEOS de Ratcliffe en 2024 y se ha sugerido que hay una cláusula en el acuerdo que significa que se vería obligado a vender sus acciones o igualar cualquier oferta que acepte la familia estadounidense de partes interesadas.

Alalshikh ya ha desempeñado un papel clave en la transformación del mundo del boxeo al ayudar a sancionar peleas taquilleras en el ring. Se sugiere que él mismo quería invertir en un club de fútbol inglés.

Pero ha insistido en que no está en la carrera por comprar el United.

Turki Alalshikh causó revuelo con su tweet sobre el Man United. (Imagen: Getty Images)

Empresario planea adquirir United

El empresario finlandés Thomas Zilliacus afirma que planea acercarse a inversores en una nueva oferta para comprar el Manchester United.

Emergió como un postor potencial en la segunda ronda de licitaciones en 2023, junto con Ratcliffe y el jeque qatarí Jassim, en la búsqueda de una participación en los gigantes de la Premier League.

Al final, el jefe del Ineos se hizo con la participación minoritaria. Sin embargo, en una entrevista exclusiva, Zilliacus ha manifestado su intención de volver a la mesa.

“La semana pasada estuve pensando en todas las opciones para invertir en el Manchester United y elaborando un plan básico sobre cómo podría acercarme a determinadas partes para ver si se podía hacer algo.

“Se trata de unir fuerzas con las partes adecuadas, con el único objetivo de que el Manchester United vuelva a ser el club número uno del mundo donde debería estar.

«Quiero decir, mi amor por el club no ha desaparecido y creo que la oportunidad todavía está ahí. Así que realmente agradecería la oportunidad de hablar con los jugadores clave y ver qué se puede hacer».

«Los jugadores más importantes hoy en día son Ratcliffe, y si otras partes quisieran unirse sería fantástico. Para algunos inversores creo que es casi todo o nada, lo que significa que simplemente son dueños del club o no están interesados. Así que habría que encontrar inversores que estén dispuestos a mirar qué es lo mejor para el club y no lo que es mejor para el inversor».

«Esto no significa que los Glazer no consideren vender»

Charlotte Duncker, del Times, cree que Man United estaría disponible por el precio correcto, pero no hay garantía de que Ratcliffe complete una adquisición total.

«Todas las fuentes cercanas al Manchester United dicen que es una novedad para ellos, las fuentes cercanas al régimen de Ineos y Jim Ratcliffe dicen que tampoco creen que sea cierto», dijo a Sky Sports.

“Obviamente Jim Ratcliffe tiene una participación del 30 por ciento, pero eso no significa que los Glazer no considerarán venderla.

«Creo que por el precio correcto ciertamente harían eso y hay una cláusula en el acuerdo de Ratcliffe cuando compró el club. Creo que entró en vigor en agosto de este año. Eso significaba que si llegaba la oferta correcta, creo que sería de más de $33 por acción, los Glazer podrían vender todo el club, no solo su parte, Ratcliffe también sería comprado.

«Es posible que los Glazer pudieran ver a todo el club, pero en este punto parece extraño con esta noticia y la exageración de este tweet».

El precio de las acciones de United sube tras los informes de una oferta pública de adquisición

Las especulaciones sobre una posible oferta por el Manchester United habían añadido £115 millones al valor de capitalización de mercado del club, según el experto en finanzas del fútbol Kieran Maguire.

Tuiteó que el precio de las acciones del club subió más del 4 por ciento en el mercado de valores estadounidense, a pesar de la caída general.

Se produce después de una mayor cobertura de una posible oferta por el United, a la luz de la publicación de Alalshikh en las redes sociales.

