La adquisición de Man United continúa mientras «las leyendas se acercan» al acuerdo y surgen nuevos detalles

Se ha hablado mucho sobre posibles nuevas inversiones en Old Trafford y ahora están surgiendo más detalles sobre un posible acuerdo.

En los últimos días se ha hablado mucho de una posible adquisición del Man Utd. (Imagen: Shaun Brooks – CameraSport vía Getty Images)

Las conversaciones sobre una posible nueva adquisición del Manchester United siguen dominando los titulares, y el multimillonario saudí Turki Al-Sheikh ofrece otra actualización.

Esta semana, Al-Sheikh provocó un frenesí en las redes sociales al escribir en

Desde entonces ha aclarado su mensaje. El jueves por la tarde volvió a publicar en

«Para ser claros, no soy el inversionista, ni ellos son de mi país. Estoy publicando esto como un fan que quiere que el acuerdo se lleve a cabo, incluso si no necesariamente tiene que ser así».

Según lo informado por HOMBRE Deportes El club se muestra sorprendido por el reclamo. También se afirma que se necesita una oferta a partir de alrededor de £ 5,2 mil millones para atraer a los Glazer a considerar una venta.

Se ha lanzado una nueva actualización y talkSPORT comparte nuevos detalles. El informe afirma que el grupo al que se refiere Al-Sheikh tiene su sede en los Emiratos Árabes Unidos y que también se han «acercado» a varias leyendas del club.

También cabe señalar que los inversores potenciales pueden hablar directamente con la familia Glazer sobre una posible adquisición. Una cláusula en el acuerdo entre Sir Jim Ratcliffe y los Glazer establece que estará obligado a vender sus acciones o igualar una oferta si una parte interesada hace una oferta que es aceptada.

Las conversaciones sobre un posible acuerdo llegan apenas unas horas después de que Ratcliffe concediera una entrevista al respecto. el podcast The Business del Times donde dejó entrever sus planes a largo plazo.

Hablando de los recientes recortes, dijo: “Cuanto más dinero tengas, mejor equipo podrás formar.

«Es como un coche de Fórmula 1: cuanto mejor puedas construir un coche, más rápido irás. Cuanto mejor sea tu equipo, mejor debería ser tu fútbol».

«Así que una gran parte de lo que hemos hecho en el primer año es dedicar una gran cantidad de tiempo a poner al club en una base sustentable y saludable. Si miras nuestros resultados el año pasado, tenemos los ingresos más altos de la historia. La rentabilidad, la segunda más alta de la historia».

«No estamos viendo todos los beneficios de la reestructuración que hemos hecho en esta serie de resultados, y no estábamos jugando en la Liga de Campeones. Esas cifras mejorarán. El Manchester United, en mi opinión, se convertirá en el club de fútbol más rentable del mundo y de ahí, espero, surgirá un alto nivel de fútbol sostenible a largo plazo».

