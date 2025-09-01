La admisión de Mikel Arteta a Emi Martínez habla mucho mientras Man Utd se retira de la transferencia

Emiliano Martínez estuvo conectado a un movimiento de fecha límite al Manchester United debido a los guardianes de los Red Devils, pero el tapón de disparos de Aston Villa no se mudará a Old Trafford

Mikel Arteta y Emiliano Martínez fueron una vez que ambos fueron parte del mismo escuadrón del Arsenal (Imagen: Stuart MacFarlane, Arsenal FC a través de Getty Images)

Los comentarios anteriores de Mikel Arteta sobre Emiliano Martínez enfatizaron la calidad del arquero mucho antes de que su transferencia propuesta al Manchester United fracasara.

El portero de Aston Villa estaría al borde de un cambio de día de la fecha límite a Old Trafford después de una serie de errores de las opciones actuales de United, Altay Bayindir y Andre Onana.

Martínez parecía listo para un movimiento al final de la temporada pasada. Fue visto llorando mientras saludaba a los seguidores de la villa después del último partido en casa de la temporada contra el Tottenham.

Aunque estaba vinculado a un traslado a la liga profesional saudita, no obtuvo una transferencia de verano y jugó el partido completo contra Brentford la semana pasada. Pero Martínez estuvo notablemente ausente en la Villa Ploeg el domingo por la noche cuando el equipo de Unai Emery sufrió una derrota por 3-0 ante el Palacio de Cristal.

Esto solo alimentó a los rumores de que quería convertirse en miembro de los Red Devils. El lunes, sin embargo, United Chosee Senne Lammens de Royal Amberes firmó por £ 18.2 millones, de modo que su interés en el internacional argentino se terminó efectivamente.

Se cree que la decisión de United de firmar al joven relativamente desconocido de 23 años con un contrato de cinco años sobre el más experimentado que Martínez se debió a su edad más joven. Martínez también habría costado la doble cantidad que pagaron por Lammens y habría ofrecido un salario semanal de alrededor de £ 200,000.

Representa un desarrollo desalentador para Martínez, que está a punto de ingresar a su mitad y esperaba obtener una transferencia a una de las potencias tradicionales del fútbol. Villa ganó a Martínez del Arsenal en 2020 y desde entonces ha experimentado una notable transformación en su carrera.

En otro mundo, Martínez pudo haber jugado entre su antiguo colega en el Arsenal (Imagen: Getty)

Martínez había pasado 10 años en el Arsenal y completó seis movimientos temporales a otros clubes antes de que finalmente tuviera una gran oportunidad en el primer equipo. E incluso eso fue solo después de no. 1 Bernd Leno sufrió una lesión.

El argentino disfrutó de una serie de versiones impresionantes en la Premier League y un papel crucial en el equipo que reclamó un triunfo de la Copa FA 14 en Wembley. Sin embargo, se le permitió unirse a Villa por £ 17 millones en septiembre de 2020, con Arteta Leno reteniendo como su portero principal.

Arteta, sin embargo, hizo la sorprendente revelación de que realmente quería mantener a Martínez. El español dijo que solo permitió su partida debido a las limitaciones financieras y la ambición del arquero de asegurar el tiempo de juego regular sin luchar por la posición número 1.

Hablando por un partido de noviembre de 2020 entre el Arsenal y Villa, quienes representaban una reunión con su ex jugador, dijo Arteta: «Tuvo una carrera de 10 años aquí. No solo fueron los últimos seis u ocho meses. Tienes que mirar todo lo que hizo durante su tiempo en el club».

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

«Estaba claro que no estaba en mis planes venderlo, pero le dimos la oportunidad porque lo merecía. Realmente funcionó muy bien, pero tenemos que equilibrar los libros. Tenemos que tomar las decisiones correctas en el mercado y, por supuesto, no podía garantizar que él fuera el número uno.

«Es una persona muy ambiciosa, ha trabajado muy duro y ahora puede ver que hay una posibilidad. Tiene la oportunidad de jugar con Argentina y cuando un jugador te pide que hagas eso, creo que deberías ser lo suficientemente abierto y decirle lo que piensas de él.

«Si toma la decisión de irse, debes tratar de apoyarlo porque lo merece por la forma en que ha servido al club a lo largo de los años».

Martínez ahora puede quedarse en Villa después de llegar a la salida (Imagen: Rob Newell – Camera Sport a través de Getty Images)

Los comentarios de Arteta mostraron su enorme respeto por Martínez, quien, aparte de la campaña europea de la temporada pasada con Villa, experimentó cubiertos limitados a nivel de clubes. Eso a pesar del hecho de que es reconocido como uno de los mejores tapones de tiro del mundo.

Esto está en marcado contraste con sus hazañas en el escenario internacional con Argentina, donde ha logrado un estatus legendario después de contribuciones cruciales a dos victorias de la Copa América y un éxito de la Copa Mundial. Produjo una parada notable en la final de la Copa Mundial para negar la victoria de la Francia en los momentos moribundos, mientras que su spot-tack-Hereldaden salvó a su país en varias ocasiones.

Estos logros han recibido reconocimiento global, incluida la ganancia del valioso Trofeo Yashin en años consecutivos y están nominados para el Ballon d’Or. Con su futuro en Villa Park aún incierto, Martínez puede preguntarse si alguna vez tendrá la oportunidad de competir por los títulos de la Premier League y Champions League.