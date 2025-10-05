La admisión de Benjamin Sesko debería excitar a Man United después de continuar con una carrera objetivo

Manchester United escupe a Benjamin Sesko tomó su segundo gol en tantos partidos para los Rojos en la victoria por 2-0 sobre Sunderland en la Premier League

Benjamin Sesko está celebrando el puntaje del Manchester United contra Sunderland antes de admitir sus talentos. (Imagen: Camera Sport a través de Getty Images)

¿Con qué frecuencia hemos visto a Striker al Manchester United venir con mucha fanfarria y luego no cumplir con la exageración?

Si pide últimamente, con demasiada frecuencia para contar. Cada nueva adición se ha introducido con la promesa de cambiar el fortuinen de United.

Memphis Depay, Alexis Sánchez, Rasmus Hojlund fueron firmados como el nuevo jefe de Old Trafford y no se dieron cuenta de la exageración. Benjamin Sesko recibió la misma admiración cuando firmó para United y tenía miedo de que el esloveno luchara con el peso de la expectativa.

En sus primeros cinco partidos de la Premier League, atrajo puntos vacíos. Y aunque algunas personas se preguntaban si recibía suficiente apoyo de sus compañeros de equipo, tenía el temor de que Sesko siguiera el mismo camino que los que vinieron por él.

Sin embargo, su primer gol para el club en Brentford fue seguido rápidamente por su segundo contra Sunderland. Ahora hay una sensación de impulso detrás del centro-avance y la verdadera esperanza de que pueda entregar donde pocos han tenido.

Y, sin embargo, la admisión de Sesko después de la victoria sobre los gatos negros debería dejar que los seguidores se entusiasmen para ver qué puede hacer. «No, todavía no», respondió a Mutv cuando se le preguntó si comenzamos a ver lo mejor de él en United.

«Hay cargas [still] Para estar seguro. Todavía me acostumbro, para leer a los jugadores, para hacer aún más contacto con ellos.

«Creo que puedo ser aún mejor e intentaré mostrarlo». Esta admisión debería excitar a los fanáticos, porque pocos pueden afirmar que, cuando la oportunidad tiene la oportunidad, Sesko no parecía una mejora en comparación con las opciones de la temporada pasada en el centro delantero.

Si más proviene de Sesko, los fanáticos del United tienen derecho a sentirse optimista. Una amenaza objetivo más consistente solo será el tónico para Ruben Amorim, porque quiere cambiar la fortuna de los Rojos.

