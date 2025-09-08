La actualización de transferencia de Man United como ‘acuerdo’ alcanzó la reubicación

Last Manchester United Transfer News mientras Andre Onana se está preparando para completar su mudanza a Turquía con el portero establecido este mes para una salida de Old Trafford
Según los informes, Andre Onana se encuentra después de un paso del Manchester United.
Onana está fuertemente conectado a una transferencia que terminaría su tiempo en Old Trafford por el momento, aunque la ventana de transferencia de verano está cerrada. Sin embargo, la ventana de transferencia permanece abierta en Turquía hasta el 12 de septiembre (viernes), y parece que el portero ha sido establecido en el Super Lig en los próximos días.
Fabrizio Romano ha informado que Onana acordó unirse a Trabzonspor para un acuerdo de préstamo hasta el final de la temporada, con United y el club turco cerca de dar luz verde al movimiento.
El informe afirma que Onana se está preparando para viajar a Turquía para someterse a un médico para convertirse en un jugador de Trabzonspor, donde no se espera que el Super Lig -Outfit haga que el movimiento sea permanente el próximo verano.
El futuro de Onana se ha vuelto cada vez más inseguro después de que United decidió firmar a Senne Lammens el día de la fecha límite. Los Rojos completaron un acuerdo por valor de £ 18.2 millones iniciales para el tapón de disparo de Royal Amwerp, un movimiento que a su vez parece inanual abandonar Old Trafford este mes.
Si continúa un movimiento, la última actuación de Onana para United esta temporada podría ser la derrota de Grimsby Town en la segunda ronda de la Copa Carabao el mes pasado. La ex estrella del Inter de Milán tiene que aparecer en la Premier League esta temporada, con la derrota en la única aparición de la campaña de la Copa Onana hasta ahora.
