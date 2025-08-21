Las últimas noticias más nuevas del Manchester United como una cláusula importante se vuelven activo en el acuerdo de propiedad de los Gigantes de Old Trafford.

Avram Glazer, Sir Jim Ratcliffe y Sir Alex Ferguson juntos en las gradas.

Los propietarios del Manchester United, la familia Glazer, ahora son libres de vender su participación mayoritaria en el club de fútbol después de que una cláusula se activa a principios de este mes, según los informes de los medios nacionales.

El 13 de agosto, una cláusula entró en la impresión más fina del acuerdo en el que Sir Jim Ratcliffe adquiere el 25 por ciento del club en febrero pasado, conocido como el derecho «Drag -Along». Significa que si los Glazers quieren vender el club, Sir Jim e Ineos no tienen poder para detenerlos.

Se acordó que la cláusula se activa 18 meses después de la recuperación de Sir Jim y agregó que los Glassers podían decidir no solo vender sus intereses, sino también obligar a INEOS a hacer lo mismo.

El Daily Mail ha informado que, a pesar de la cláusula activa, cada movimiento en la propiedad de los United es actualmente poco probable debido a la relación entre Sir Jim y los Glazers. Durante su conferencia de prensa de Apocalipsis, Sir Jim insinuó las cláusulas ocultas que podrían entrar en juego.

«No creo que tomemos las similitudes legales del cajón inferior», dijo. «Solo espero que acumulen polvo y nunca los veamos. Lo que debería ser. Debería basarse en una relación».

Está claro que los Glazers y Sir Jim continúan, y tienen una relación positiva. Una fuente le ha dicho al Daily Mail que pueden llevarse bien para que «Jim voló a los Estados Unidos varias veces para tener reuniones de la junta frente a la puerta. Son como personas con midas».

En 2023, un intento de jeque Jassim de asegurar una adquisición completa del club de £ 4.79 mil millones fue rechazado a favor de la interesación minoritaria de Sir Jim. Dejó que los Glazers permanecieran en su lugar y el jeque Jassim se perdió.

El informe de Daily Mail mostró que las fuentes con conocimiento de la Fundación 92 del jeque Jassim han afirmado que hay «cero interés» para actuar sobre la cláusula activa. Se dice que el interés en Qatar en otros lugares se ha movido a «mega proyectos» en otros campos deportivos.

Qatar actualmente está tratando de organizar los Juegos Olímpicos 2036, con proyectos secundarios poco probables que obtienen luz verde. También se afirma que el grupo del jeque Jassim la nitidez para comprar un club líder en Europa ya no está en su agenda.

