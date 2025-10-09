La actitud de despido de Ruben Amorim como Sir Jim Ratcliffe ofrece una fuerte respuesta a la intervención de Glazers

El copropietario del Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, habló sobre Ruben Amorim después de un comienzo desigual de la nueva temporada de la Premier League en el que se cuestionó el futuro del entrenador en jefe.

El copropietario del Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, ha dicho que los Glazer no intervendrán en la decisión de despedir al entrenador Ruben Amorim.

El técnico del United está bajo presión esta temporada después de un lento comienzo de la nueva temporada de la Premier League. El equipo se encuentra actualmente en el décimo lugar de la tabla, habiendo acumulado 10 puntos en sus primeros siete partidos de liga.

Una victoria por 2-0 sobre Sunderland en su último partido ha apaciguado el debate sobre el futuro del entrenador por ahora, pero es probable que otra caída reavive el debate.

Ratcliffe será uno de los principales responsables de la toma de decisiones en lo que respecta al futuro de Amorim. Si bien comprende la frustración de algunos fanáticos, el copropietario ha insinuado que está dispuesto a darle más tiempo al técnico.

“A veces no entiendo a la prensa”, dijo Ratcliffe a The Business Podcast. “Quieren un éxito de la noche a la mañana.

«Piensan que es un interruptor de luz. Ya sabes, accionas un interruptor y mañana todo será color de rosa. No se puede dirigir un club como el Manchester United basándose en reacciones instintivas ante un periodista que sale todas las semanas».

El copropietario del Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, habló sobre Rubén Amorim tras el lento comienzo de temporada del equipo. (Imagen: El podcast empresarial)

Hablando de su relación con los copropietarios de la familia Glazer, Ratcliffe dijo que se sentían cómodos con que él asumiera el control.

Cuando se le preguntó qué haría si los Glazer le dijeran que despidiera a Amorim, Ratcliffe confirmó que ese escenario no sucederá.

Amorim firmó un contrato de tres años en Old Trafford en noviembre del año pasado. Ratcliffe ha indicado que está dispuesto a darle tiempo para cambiar las cosas.

Sir Jim Ratcliffe no tiene intención de despedir a Rubén Amorim (Imagen: James Gill – Danehouse/Getty Images)

Si bien admitió que el entrenador en jefe no tuvo el mejor comienzo en Old Trafford, Ratcliffe sugirió que demostraría su valía durante toda la vigencia de su contrato. Eso es lo que el copropietario del United espera que suceda, a pesar de reconocer los difíciles últimos 12 meses.

El United regresa a la Premier League después del parón internacional cuando juegue contra el Liverpool en Anfield el domingo 19 de octubre (inicio a las 4:30 p. m.).

