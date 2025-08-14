Manchester City es el club más nuevo al que se le atribuye un interés en Rodrygo esta ventana de transferencia de verano, con el Real Madrid abierto para la partida de Brasil International

Rodrygo es un jugador que se le atribuye el Manchester City con interés en (Imagen: Getty Images)

Kylian Mbappe llamó a Rodrygo su ‘primo’ después de que se combinaron para anotar para el Real Madrid en su único amigable para la pretemporada del verano.

Rodrygo reemplazó a Vinicius Junior minutos después de que Mbappe anotó su segundo y el tercer gol de Madrid contra WSG Tyrol. Cuando nueve minutos de los restos del juego, la pareja se abrió camino a través de sus oponentes austriacos.

Aunque estaba en un hat trick, el capitán de Francia tiene a su compañero de equipo en 4-0 de su compañero de equipo, en lugar de ir solo. Combinaron siete goles la temporada pasada, Mbappe solo tuvieron más éxito con Vinicius (10), y esta campaña comenzó con otra.

«Mi Primo (mi primo)», Mbappe escribió un mensaje sobre su historia de Instagram con una foto de aquellos que se abrazaron mientras celebraban ese cuarto gol. Rodrygo agregó ese mensaje a su historia con la leyenda «Gracias Primo», que se traduce en «gracias, primo».

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 43 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha cortado el precio de su paquete esencial de TV y Sky Sports antes de la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 192 y ofrece más de 1,400 juegos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo la próxima temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Un día antes de que eso sea amigable, el periodista Fabrizio Romano informó que el Manchester City se puso en contacto con Brasil -International. Afirma que el Real Madrid permanece abierto para la reubicación a Rodrygo durante esta ventana de transferencia de verano por alrededor de £ 86 millones, pero aún tiene que corresponder a las condiciones con los potenciales amantes.

Jack Grealisk ya ha dejado a City en un préstamo de temporada a Everton, y James McAtee ha acordado las condiciones personales con Nottingham Forest. Sin embargo, cada movimiento para Rodrygo se asemeja al club que Savinho vende en medio de interés de Tottenham Hotspur.

Hay conversaciones con rastros sobre el jugador de ala, pero aún no hay acuerdo. City no quiere vender, aunque no se interponen en el camino del jugador en comparación con un reembolso de más de £ 50 millones.

Rodrygo podría reemplazar a Savinho hipotético. City, sin embargo, tendría que ir a otro jugador del primer equipo para reducir su número de jugadores no homosexuales bajo el máximo que los clubes de Palares de la UEFA se registrarán en sus escuadrones de la Liga de Campeones.

Compatación – Man City Guía de pre -temporada 2025/26 La cuenta regresiva está en camino a la campaña de la Premier League de 2025/26, y nuestra guía para la temporada es la forma ideal de prepararse para la acción que ocurre. ¡Además de un análisis y opinión en profundidad sobre su club, pusimos la atención en cada equipo que lucha por la gloria superior o simplemente sobrevive en la competencia más dura del mundo! También una guía completa para luminarias, para que no te pierdas un juego en el que será una temporada emocionante. Compra tu copia ahora

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester City.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de la ciudad al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede recibir las últimas noticias del club y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Haga clic aquí para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de mirar nuestro podcast de Talking City. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidos Spotify y Apple Podcasts, y también puede ver en YouTube.