Kyle Walker habla sobre la decisión ‘egoísta’ del Manchester City tras su salida del Burnley

El Manchester City vio partir a su capitán a mitad de la temporada pasada cuando Kyle Walker optó por salir cedido al AC Milan.

Kyle Walker y Pep Guardiola

Kyle Walker no se arrepiente de haber dejado el Manchester City a mitad de la temporada pasada, pero ha reflexionado que «probablemente» debería haberse quedado.

Walker estaba en su segunda temporada como capitán del club, después de haber llevado al equipo a un histórico cuarto título consecutivo de la Premier League, cuando tomó la sorprendente decisión de irse en enero. Se organizó un traslado al AC Milan y, aunque no se hizo permanente, marcó el final de los ocho años de Walker en el Etihad.

Pep Guardiola se sorprendió por la decisión, pero pidió a los aficionados que recuerden todo lo que el lateral derecho le había dado al club cuando regresó con el nuevo Burnley el mes pasado. Recibió una cálida bienvenida por parte de los Blues y fue bienvenido nuevamente cuando su equipo dio una buena pelea antes de verse al final de un duro marcador de 5-1.

Walker no se arrepiente de haber dejado el City como lo hizo, pero ha admitido que fue algo egoísta y, en retrospectiva, no debería haberse ido.

«¿Debería haberme ido cedido al AC Milan? Yo era el capitán del club y tú eres el primero en la fila si las cosas no van bien», dijo a Sky Sports.

«¿Debería haberme ido en ese momento de la temporada? Mirando hacia atrás, probablemente no».

«Debería haber estado al lado o al lado de mis compañeros de equipo, al lado de mis amigos y personas que considero mi familia. Pero probablemente por primera vez en mi carrera fui egoísta y pensé en mí mismo y quería jugar al fútbol.

«No lo veo como una mala razón, pero no estaba contento de sentarme en el banquillo y jugar un partido aquí, allá, en cualquier momento. Sentí que todavía tenía un motivo para demostrar que todavía podía jugar a un alto nivel. Si llega un club como el AC Milan, no pensé que podría rechazarlo».

«Cuando regresé en verano tuve tiempo para pensar en ello. Pero no me arrepiento porque siempre quise jugar en el extranjero y experimentar eso. Me alegro de haberlo hecho el sexto mes, pero probablemente podría haberlo hecho un poco mejor».

Walker se mudó al recién llegado Burnley a la Premier League en el verano, mientras que Guardiola cambió el curso de su carrera al elegir personalmente al capitán del City para la temporada. Bernardo Silva ha sustituido a Walker, con Rodri, Ruben Dias y Erling Haaland también en el grupo dirigente.

