Konate, Gravenberch, Alisson: últimas noticias sobre lesiones del Liverpool antes del choque con el Man United

El técnico del Liverpool, Arne Slot, ha proporcionado información actualizada sobre las lesiones de tres jugadores antes del choque de la Premier League del domingo contra el Manchester United.

Arne Slot ha proporcionado una actualización sobre la lesión de Ibrahima Konate en medio de las dudas del Liverpool sobre el Manchester United (Imagen: (Foto de Liverpool FC/Liverpool FC vía Getty Images))

El técnico del Liverpool, Arne Slot, ha proporcionado actualizaciones sobre el estado físico de tres jugadores cruciales antes del choque de la Premier League de su equipo contra el Manchester United el domingo. Los Rojos estarán desesperados por recuperarse de tres derrotas consecutivas antes del parón internacional cuando reciban a sus feroces rivales en Anfield.

La ausencia de personal clave no ayudará a su causa, ya que existen dudas sobre la aptitud física de Ibrahima Konate, Ryan Gravenberch y Alisson. Durante su conferencia de prensa en el Centro de Entrenamiento AXA el viernes por la mañana, reveló: “Ryan está completamente en forma, todavía necesita entrenar pero en forma, estamos en un buen lugar con el equipo holandés.

«Ibou ha vuelto con nosotros y se espera que entrene hoy. Alisson no está entrenando, por lo que estará de baja. ¿Cuánto tiempo? Es difícil decirlo, porque la fase final de la rehabilitación siempre te da puntos positivos y negativos, pero no el fin de semana ni la próxima semana».

LEER MÁS : Bryan Mbeumo ‘se hace cargo’ de la acción de transferencia de Carlos Baleba mientras la estrella del Manchester United comienza

OPINIÓN Steven Railston

Konate fue retirado a principios del segundo tiempo durante la derrota ante el Chelsea y, a pesar de haber sido llamado a filas en Francia, el fin de semana pasado surgió un comunicado confirmando que su regreso a Merseyside no se había recuperado de esa lesión muscular.

También surgieron preocupaciones sobre Gravenberch luego de su sustitución en el intervalo durante su servicio holandés, con dos informes sobre su estado físico después de esa retirada.

«Ryan indicó que tenía algunos problemas menores en los isquiotibiales», reconoció el seleccionador nacional Ronald Koeman. «Obviamente no asumimos ningún riesgo con eso».

Después del partido, Gravenberch dijo: «En parte tuvo que ver con la forma física. La temporada es larga, así que fue por precaución. Me siento bien y tengo la confianza del entrenador».

(Imagen: (Foto de Ben Roberts Photo/Getty Images))

Alisson ya había sido prácticamente descartado para el partido contra el United después de sufrir una lesión en el tendón de la corva en la derrota de la Liga de Campeones ante el Galatasaray. Apenas una semana antes, Giovanni Leoni sufrió una grave lesión de rodilla en su debut ante el Southampton en la Copa Carabao.

El recluta de verano ya ha sido operado y se espera que esté de baja durante algún tiempo. Lisandro Martínez se está recuperando de una operación similar a la que se sometió en febrero, y el argentino se acerca a un regreso completo durante el reciente parón internacional.

Es la única ausencia confirmada del United para el viaje a Liverpool, aunque Amorim pudo confirmar otros problemas de condición física durante su conferencia de prensa programada para hoy.

—

Aquí en The Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester United.

Asegúrate de no perderte las últimas novedades de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red, que presenta The Midweek Debate. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.