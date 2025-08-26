Manchester United Transfer News incluyendo el último sobre el futuro de Kobbie Mainoo en el club después de Ruben Amorim Snub

Kobbie Mainoo no ha sido visto esta temporada para Man United (Imagen: 2025 Manchester United FC)

Kobbie Mainoo consideraría salir del Manchester United en la última semana de la ventana de transferencia de verano si se presentó una oferta adecuada, según los informes.

El futuro del centrocampista en Old Trafford fue interrogado en las primeras dos semanas de la temporada después de que Ruben Amorim lo dejó en el sofá contra el Arsenal y Fulham.

El domingo, Amorim Bruno Fernandes y Casemiro comenzaron en el centro del campo antes de dejar caer a Mason Mount junto al Capitán Unido cuando hizo cambios. Luego, Manuel Ugarte fue preferido con Mainoo para mirar desde el banquillo.

Después del empate en Londres, Amorim reveló que el internacional de Inglaterra está competiendo con Fernandes por un lugar en su XI inicial. «Ahora está luchando por el puesto con Bruno», explicó Amorim.

«Y cambio dos centrocampistas. Salí de Mason Mount [play] Allí porque queremos marcar un gol y cuando cambié, sentí que el equipo tenía que regresar a un mediocampista cerca de Bruno.

Kobbie Mainoo llega a Fulham, donde nuevamente fue un reemplazo no utilizado (Imagen: Manchester United a través de Getty Images)

«Entonces él (Mainoo) solo tiene que luchar por el puesto con Bruno, como [it] Debería estar en el Manchester United. [Sometimes] Él va a jugar con Bruno, pero en este momento está luchando contra Bruno por el puesto en el entrenamiento. «

El jugador de 20 años solo ha comenzado 15 juegos de 44 juegos de Amorim con la preferencia de Ugarte y Casemiro. Alex Crook de Talksport ha informado que Mainoo está considerando abandonar el club cuando llega una oferta.

En enero, Shock Craps sugirió que Chelsea estaba interesado en medio de su contrato continuo después del club. A Tottenham también se le atribuye interés en el centrocampista.

Las noticias de la tarde de Manchester Comprende que no se han hecho progresos en las discusiones para un nuevo acuerdo para Mainoo. Su contrato de acuerdo actual en 2027, pero el club tiene la opción de un año adicional.

