Kobbie Mainoo toma la decisión del Manchester United en medio de la incertidumbre sobre su futuro

Man Utd Youngster Kobbie Mainoo anotó al ganador en la final de la Copa FA de 2024, pero ha perdido su lugar en el equipo.

Kobbie Mainoo en acción contra Burnley. (Imagen: 2025 Visionhaus)

Kobbie Mainoo está decidido a ganar su papel inicial en el Manchester United esta temporada.

El Manchester Evening News Entiende que Mainoo es un trabajo duro en Carrington y hacer todo lo posible para impresionar a Ruben Amorim, quien desafió al joven a mejorar.

Se entiende que Mainoo incluso ha cambiado a su chef privado en casa en un intento por mejorar su juego. El centrocampista también trabajó con un entrenador privado durante el descanso internacional en septiembre.

Mainoo está desesperado por comenzar regularmente para United después de haber perdido el orden jerárquico.

El jugador de 20 años quería dejar a United en préstamo en la última semana de la ventana de transferencia de verano, pero United no mencionó su solicitud. Los hombres dijeron que Mainoo no quería dejar su club de niños de forma permanente, y que solo querían un préstamo durante las actas regulares en una temporada importante.

El joven ha respondido positivamente a la negativa de su solicitud de préstamo y está dirigido a abrirse camino hacia el equipo inicial unido, para que pueda representar a Inglaterra en la Copa Mundial 2026.

Mainoo comenzó contra España en la final de la Eurocopa 2024, pero no fue incluido en el equipo inglés para los partidos internacionales de septiembre. Thomas Tuchel explicó que necesita minutos para aparecer en sus planes.

Representar a Inglaterra el próximo verano es una gran motivación para Mainoo.

Amorim ha desafiado a Mainoo a luchar por su lugar y hizo pensamientos detallados sobre el joven cuando habló en una conferencia de prensa para el Derby de Manchester.

«No, como muchos niños, quiere jugar más», dijo Amorim cuando se le preguntó si había visto una diferencia en Mainoo. «No tuve conversación con él antes de que cerrara la ventana, lo hice esta semana.

«Porque no quiero que Kobbie Mainoo piense que tuve una conversación con él solo para sostenerlo. No quiero ese sentimiento. Creo mucho en Kobbie, pero algunos de ustedes piensan que Kobbie Mainoo ya se ha hecho (el artículo completo). Creo que puede mejorar mucho mejor, puede mejorar mucho.

«Creo que es suficiente para algunos niños (su talento), pero no es suficiente para él. Tal vez no sea justo, pero creo que ayudo a Kobbie Mainooo, y eso es todo. Tendrá oportunidades como los otros tipos.

«Si siento que alguien es el mejor jugador para jugar, entonces él jugará. Y que ya he demostrado a todos los jugadores aquí. Así que creo mucho en él … Tengo lo mismo que tienes: que él es un jugador superior, pero puede ser mucho mejor. Así que estoy enfocado en eso».

Mainoo no ha comenzado en la Premier League hasta ahora. Amorim dijo: «Tienes que imaginar … a veces es la opinión de un entrenador. Recuerdo que Vitinha no jugó para Wolverhampton.

«Hoy en día se puede ver que Vitinha, tal vez, es el mejor centrocampista del mundo. Así que nunca se sabe. A veces puede suceder algo. La forma en que juego es completamente diferente del último gerente.

«A veces miro a Kobbie Mainoo y siento que a veces lo era, y vi muchos juegos de la Premier League cuando estaba en Portugal, y puedes sentir que el equipo del Manchester United era realmente la transición.

«Era el único hombre que calmó el juego. Ahora tenemos otros jugadores que pueden calmar el juego. Jugamos un juego diferente, y a veces espero más de Kobbie Mainoo.

«Y sé que puede dar eso. Entonces, a veces, como dijiste, tal vez si empiezo a más Kobbie Mainoo, entonces jugará y será difícil salir de eso. A veces no es justo, pero tengo que ir con lo que siento en este momento, y ese es el único sentimiento.

«Sé que comenzó la final del Campeonato de Europa en un equipo que tiene muchos jugadores talentosos. (Phil) Foden jugó en ese juego. (Cole) Palmer estaba sentado en el sofá. Jugó (Mainoo) … Sé eso todo. Pero a veces tengo una forma diferente de ver el juego».

–

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.