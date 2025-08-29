La ventana de transferencia de verano estará cerrada el lunes por la noche a las 7 p.m. Y Man United todavía tiene mucho trabajo que hacer entre ahora y la campana que suena.

Carlos Baleba (izquierda) y Kobbie Mainoo generan mucha atención. (Imagen: Eddie Keogh/Getty Images.)

Manchester United ya no tiene tiempo para formar su equipo para la temporada 2025/26.

La ventana de transferencia de verano se cerrará oficialmente por negocios el lunes por la noche a las 7 p.m., lo que significa que el reloj está marcando para United en su búsqueda para introducir nuevas caras y cargar que no se pueden ver en los planes del entrenador en jefe Ruben Amorim.

Con unos pocos días restantes de la ventana, United ha disfrutado hasta ahora un verano relativamente exitoso, con cuatro caras nuevas, tres de las cuales han sido redactadas con la esperanza de transformar su ataque. Matheus Cunha llegó de lobos, Bryan Mbeumo se registró desde Brentford y Benjamin Sesko ha sido firmado en RB Leipzig.

Sin embargo, no hay duda de que otras partes del equipo aún tienen que fortalecerse para la campana. Análisis de posibles ingresos y gastos potenciales, Deporte para hombres Parecía cuidadosamente cuáles deberían ser los objetivos más importantes de United entre ahora y la fecha límite.

Lammens se registra

Decidido a firmar a un arquero para cerrar la ventana, Royal Amberes Sotp-Stop Stop Senne Lammens es cada vez más probable que pueda ser la adición más reciente al departamento de portero del club.

El belga, de 23 años, en relación con un traslado a Old Trafford, fue omitido del equipo de Amberes para su victoria por 2-1 sobre KV Mechelen el fin de semana, porque el club belga no quería caminar que encontró una lesión y pudiera generar el prospecto de que pudieran generar una venta en efectivo para él.

United -Baas Amorim quería agregar un guardián durante todo el verano para aumentar el nivel competitivo entre los puestos. Altay Bayindir comenzó la apertura de dos partidos de la Premier League de los Rojos, a pesar de las reservas de los seguidores sobre él.

Andre Onana hizo poco para aumentar sus posibilidades de recuperar los guantes iniciales contra Grimsby Town en la mitad de la semana, lo que significa que Lammens podría instalarse inmediatamente como el número 1 del club.

Mantener a Mainoo

El futuro de Kobbie Mainoo en United es el mayor punto de discusión que va a la fase final de la ventana de transferencia. No se han avanzado en las discusiones contractuales entre él y el club, lo que significa que una salida no puede ser rechazada para la fecha límite.

El futuro de Kobbie Mainoo ha sido cuestionado. (Imagen: Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images).

No presentó esta temporada para United en la Premier League, y no logró llegar al banco contra el Arsenal y Fulham, lo que significa que sería comprensible si el mediocampista empujó una salida.

Sin embargo, después de haber mostrado cuán talentoso es un jugador, sería una verdadera lástima para United si lo perdieran. Amorim debería encontrar una manera de incluir a un jugador de su talento en sus planes.

Casi todos los partidarios del United serían despojados si se fuera después de haber hecho una participación tan aguda al primer equipo durante los últimos dos años.

Hojas de Hojlund

Según lo informado por el Manchester Evening News Napoli cierra la firma de rasmus Hojlund el martes por la noche. El delantero Unido está listo para convertirse en miembro del club italiano con un préstamo estacional con la obligación de que lo firmen permanentemente.

Hojlund fue omitido del equipo de la jornada contra el Arsenal, Fulham y más recientemente Grimsby.

Está claro que no es parte de los planes de Amorim, sería de un poco de unido mantenerlo, especialmente después de un término anterior de temporada tan regresiva. Ha demostrado que no es lo suficientemente bueno como para lanzar el ataque de United y necesita jugar con la Copa Mundial a menos de un año.

Rasmus Hojlund está listo para salir de Old Trafford. (Imagen: Michael Reaves – Premier League/Getty Images para Premier League).

United pagó las oportunidades por el danés hace dos años y pagaron el precio por ese error. A los intereses a todos seguirá su propio camino en este momento.

Llega el centrocampista

Pase lo que pase con respecto al futuro de Mainoo, United necesita un centrocampista. Extrañan el atletismo en el medio del campo, también un jugador que puede felicitar las cualidades de Bruno Fernandes.

Después de la adición de Cunha, Fernandes jugará la mayor parte de su fútbol como número 8 esta temporada, lo que significa que necesita un compañero regular. Amorim ha dicho que Mainoo compite con Fernandes por el mismo papel, lo que sugiere que no tiene planes de jugarlos uno al lado del otro.

United necesita un centrocampista que pueda hacer un poco de todo, lo que significa que Brighton & Hove Albion Ace Carlos Baleba, quien recientemente ha sido interesante para United, sería una opción adecuada. Sin embargo, es difícil imaginar que puedan firmarlo antes del final de esta ventana.

Sin embargo, tienen que encontrar un centrocampista adecuado en alguna parte.

El escuadrón de bombas se apaga

Después de que Marcus Rashford llegó a Barcelona el mes pasado, los partidarios de United esperaban que seguirían más desviaciones del grupo de escuadrones de bombas. Al momento de escribir, Tyrell Malacia, Jadon Sancho, Alejandro Garnacho y Antony siguen siendo jugadores del United.

Afortunadamente, parece cada vez más probable que Antony se vaya, lo que vuelve a conectar a Betis. También se siente inevitable que Garnacho se mude al Chelsea.

Sin embargo, actualmente hay mucha menos certeza sobre las oportunidades de United para cambiar a Malacia y Sancho. Los acuerdos para alejar a esos dos de Old Trafford pueden ir al hilo.