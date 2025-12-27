Kobbie Mainoo se enfrenta a un brutal control de la realidad del Man United mientras se cuestiona el apoyo de Ruben Amorim

A Kobbie Mainoo le han dicho que puede que no todo sea lo que parece, a pesar de que el entrenador del Man United, Ruben Amorim, lo respalda públicamente.

Kobbie Mainoo del Manchester United ha recibido una brutal revisión de la realidad sobre su futuro (Imagen: Nigel French/PA Wire)

Kobbie Mainoo se ha enfrentado a una brutal realidad mientras continúa el debate sobre su futuro en el Manchester United.

El jugador de 20 años ha sido uno de los jugadores de los que más se ha hablado en Old Trafford esta temporada, aunque su participación en el campo ha sido mínima. Mainoo aún no ha sido titular en un solo partido de la Premier League con Amorim y solo ha hecho una apertura en todas las competiciones en una humillante derrota en la Copa Carabao ante el Grimsby Town de la Liga Dos en agosto.

Esa falta de acción no ha detenido las especulaciones en torno al internacional inglés, con los pesos pesados ​​europeos Napoli y Bayern Munich monitoreando su situación. Mainoo incluso presionó para obtener una cesión a finales del verano, lo que generó dudas sobre su posición en el pensamiento de Amorim.

El técnico portugués subrayó esta semana que el joven sigue siendo fundamental en sus planes a largo plazo, llegando incluso a describirlo como «el futuro del Manchester United». Sin embargo, el exdelantero de la Premier League Dean Saunders cree que la exageración en torno a Mainoo ha superado la realidad después de cuestionar la sinceridad de Amorim.

Hablando en talkSPORT, el ex entrenador de Wolves y Wrexham dijo: «Nunca había visto a un jugador tener tanto tiempo en antena y tanta prensa sin patear una pelota. Está en las últimas páginas del periódico todos los días. Mainoo esto, Mainoo aquello y no ha sido titular desde que Grimsby estaba en la copa cuando fueron eliminados».

«Estuvieron terribles contra Grimsby y creo que, como entrenador, a veces miras ese partido y piensas ‘eso es todo, nunca volverá a jugar’. [Amorim] ha interpretado a Fernandes en ese papel con Casimero y él [Mainoo] No tuve la oportunidad de jugar.

Ruben Amorim insiste en que Kobbie Mainoo sigue siendo una parte importante de sus planes en el Man United (Imagen: Ash Donelon/Manchester United vía Getty Images)

«No durará para siempre porque jugó para Inglaterra y demostró su potencial. Marcó algunos buenos goles, pero no creo que conozca esa posición. [Amorim] simplemente ha dicho: ‘Ya he tenido suficiente todos los días’. Mainoo esto, Mainoo aquello. Lo dejaré claro simplemente diciendo que no irá a ninguna parte. »

Las críticas contrastan marcadamente con el apoyo público de Amorim después de que el técnico del United restara importancia a cualquier sugerencia de alejarse en enero.

Dijo: «Será el futuro del Manchester United, esa es mi sensación. Sólo tiene que esperar su oportunidad y en dos días todo podría cambiar en el fútbol».

¡Recibe noticias y actualizaciones sobre transferencias de United en WhatsApp! Nuestro equipo de expertos del Manchester United está actualizado con todo lo que sucede en Old Trafford esta semana y más allá, y puedes recibir las últimas noticias del equipo, actualizaciones sobre lesiones, reacciones y análisis junto con información privilegiada directamente en tu teléfono uniéndote a nuestra nueva comunidad gratuita de WhatsApp. También puedes unirte al grupo de 50.000 (¡y sigue creciendo!) de aficionados del United que siguen nuestro canal de WhatsApp. Únete a nuestra comunidad aquí y únete a nuestro canal de WhatsApp aquí. — También ofrecemos a los miembros de nuestra comunidad ofertas especiales, promociones y anuncios nuestros y de nuestros socios. Si no te gusta nuestra comunidad, puedes echarle un vistazo en cualquier momento. Si tienes curiosidad, puedes leer nuestro Declaración de privacidad .

«Kobbie Mainoo siempre tendrá la oportunidad que tiene. Jugó en diferentes posiciones; puede hacerlo». [defensive midfield] posición, puede jugar cuando jugamos tres, puede jugar como jugamos en el último juego: la posición de Mason Mount en este juego [against Villa].

Amorim luego minimizó las posibilidades de que Mainoo abandone Old Trafford el próximo mes y dijo: «Si no conseguimos a alguien, es difícil irnos. Incluso con un equipo completo somos más bajos». [in terms of players] «Por algo que pueda pasar aquí, por lo que será difícil que alguien abandone el club si no conseguimos un cambio».

A pesar de haber sido descartado recientemente debido a una lesión en la pantorrilla, quedan dudas sobre por qué Mainoo no ha logrado abrirse camino en los planes iniciales de Amorim. Saunders cree que una mudanza al extranjero podría beneficiar al centrocampista a corto plazo, y señala a Italia como un campo de entrenamiento ideal.

Y añadió: «Ha demostrado potencial, pero estamos hablando del Man United. Intentan ganar todo lo que entran. Es un club enorme y en esa posición número seis hay que oler el peligro desde todos los ángulos».

«Creo que es difícil para un niño aprender eso a menos que juegue todas las semanas. Creo que te irá bien si vas al Napoli o algo así, a uno de esos equipos italianos.