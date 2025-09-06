Kobbie Mainoo responde a la teoría de la transferencia del hombre unido con una declaración de una palabra

Manchester United transfiere noticias mientras Kobbie interpreta a Mainoo especulando que quiere irse.

Kobbie Mainoo en acción para el hombre utd. (Imagen: Getty Images)

Kobbie Mainoo ha respondido a la especulación en las redes sociales que subrayan su deseo de abandonar el Manchester United después de una teoría que provino de un mensaje críptico.

El centrocampista, de 20 años, no logró proteger una transición de Old Trafford en las últimas fases de la ventana de transferencia después de solicitar un movimiento de préstamo. A pesar del hecho de que el internacional inglés no se usó en los dos primeros partidos de la Premier League, a Ruben Amorim le gustaría retener a Mainoo.

Mainoo comenzó la derrota de la Copa EFL contra Grimsby Town la semana pasada, antes de que saliera del subbanco en la victoria de United sobre Burnley. La academia se graduó a las redes sociales el viernes para compartir imágenes de él en el trabajo durante el descanso internacional.

«Nada hermoso», escribió en Instagram junto con varias fotos de aquel que entrena en el gimnasio.

Además de las imágenes, Mainoo contenía una misteriosa foto de la aclamada película Whiplash, que golpeó el momento al protagonista Andrew a través de su kit de batería.

Como resultado, los partidarios rápidamente afirmaron que la imagen misteriosa era una pista sobre las frustraciones de Mainoo sobre su situación actual en United. FanPage ‘The United Stand’ compartió la foto y hizo una pregunta si el mensaje era una razón de preocupación o simplemente una coincidencia.

Mainoo respondió a la publicación y respondió a ‘estirarse’ al correo y confirmó que todas las especulaciones o teorías que provienen de su función no son precisas.

La respuesta de Kobbie Mainoo en Instagram. (Imagen: Instagram)

La publicación ha atraído mucho interés en el pasado día después de que el Colmer de Chelsea, que es amigo de Mainoo, dijo: «3 My Boy» junto a un emoji de amor rojo.

¡Reciba noticias y actualizaciones de United Transfer en WhatsApp! Nuestro equipo de expertos en el Manchester United es todo el entreso de Old Trafford esta semana y luego puede obtener las últimas noticias del equipo, actualizaciones de lesiones, respuesta y análisis junto con información interior en su teléfono al convertirse en miembro de nuestra nueva comunidad gratuita de WhatsApp. También puede convertirse en miembro de la banda de 50,000 (¡y creciente!) De United Fans que nos siguen WhatsApp -Channel. Regístrese aquí con nuestra comunidad y conviértase en miembro de nuestro canal de WhatsApp aquí. – También tratamos con nuestros miembros de la comunidad en ofertas especiales, promociones y anuncios de nosotros y nuestros socios. Si no le gusta nuestra comunidad, puede ver cada vez que lo desee. Si tienes curiosidad, puedes leer nuestro Declaración de privacidad .

Aquí Las noticias de la tarde de ManchesterEstamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Haga clic aquí para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidos Spotify y Apple Podcasts, y también puede ver en YouTube.