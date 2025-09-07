Kobbie Mainoo recibe una respuesta críptica de Cole Palmer como Rio Ferdinand también pesa

Con Kobbie Mainoo, que estaba frustrado por su falta de oportunidades en el Manchester United, Cole Palmer parecía enviar un mensaje a la Academia Red Devils graduada

Cole Palmer ha enviado un mensaje a Kobbie Mainoo (Imagen: Eddie Keogh – The FA, el FA a través de Getty Images)

Chelsea -Midfielder Cole Palmer ha dado un mensaje misterioso a Kobbie Mainoo después del rechazo de su solicitud de préstamo del Manchester United.

El jugador de 20 años se ha quedado frustrado por su tiempo de juego limitado y, según los informes, buscó un cambio de préstamo de Old Trafford durante los últimos días de la ventana de transferencia de verano. Después del punto muerto 1-1 de United en Fulham, donde Mainoo permaneció en el banquillo para el segundo partido consecutivo de la Premier League, Amorim reveló que el centrocampista está en competencia directa con Bruno Fernandes por un puesto inicial.

Las cosas se deterioraron aún más para el joven internacional de Inglaterra cuando comenzó en la vergonzosa Copa de la Liga de United, la eliminación de la segunda ronda contra Grimsby Town. Si bien el Chelsea estaba vinculado previamente a la estrella nacida de Born, los Blues no lograron hacer una oferta formal durante la ventana de verano.

El centrocampista recientemente colocó una imagen de sí mismo de que las sesiones de entrenamiento individual lideraron durante el descanso internacional, además de una misteriosa foto de la muy plantada película Whiplash, con el momento en que el protagonista Andrew rompió su kit de batería y sugiere su creciente frustración con sus circunstancias actuales.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Palmer, quien también está desaparecido en el equipo de Inglaterra como resultado de un problema de mentiras que fue contraído antes del triunfo 5-1 del Chelsea sobre West Ham United, luego respondió con su propia reacción enigmática en los comentarios de los comentarios de Mainoo. El ex jugador de Manchester City publicó: «3 My Boy» acompañado por un amor Heron Moi.

Algunos consideraron esto una sugerencia de que Mainoo debería considerar abandonar Old Trafford, aunque las verdaderas intenciones de Palmer siguen siendo una cuestión de especulación. Durante la campaña del verano pasado, Mainoo jugó todos menos uno después de todos los partidos de Inglaterra que llevaron a la final del Eurocopa 2024, incluida la obra maestra.

A pesar de los jugadores importantes como Jude Bellingham, Adam Wharton, Cole Palmer, Bukayo Saka y Phil Foden no están disponibles debido a lesiones u omisión, Tuchel eligió seleccionar a Mainoo. Al igual que su situación en Old Trafford, el prometedor mediocampista se enfrenta a una dura pelea para entrar en el pensamiento de Tuchel.

El contenido no se puede mostrar sin permiso

Mirando hacia atrás en sus actuaciones en el Campeonato Europeo, el Río Ferdinand del United -LeGend se sorprendió por los informes de que Mainoo estaba buscando una salida del préstamo. El ex defensor dijo: «David Ornstein dijo que Kobbie Mainoo está abierto a la partida, eso es.

«No quiero escuchar eso. Kobbie, cuando miras, cuando escuchas, [or] Personas que están a su lado. No me dejes escuchar eso. Por favor hombre. Te necesito en el club, sé paciente. Por favor.

«Sé que es difícil y es fácil para mí decirlo. Quiero verte aquí. Si íbamos aquí». ¿Sabes que? Después de sus hazañas con Inglaterra, Kobbie Mainoo no puede llegar al hombre del hombre Utd y piensan que quiere venderlo, y él quiere ir. «

Mainoo parecía frustrado para United esta temporada (Imagen: 2025 Jacques Feeney/fuera de juego)

«No podrías apostar que el dinero ocurriría en este momento, y no tan poco después de sus hazañas con Inglaterra, y lo bueno que era y cuánto éramos líricos sobre él».

Ferdinand también comentó sobre el mensaje de Instagram de Mainoo y simplemente escribió: «Trabajo».

En la cerrada victoria en casa por 3-2 de United contra Burnley, Amorim eligió presentar a Mainoo del banco en lugar de Ugarte, lo que indica que el joven jugador está cada vez más en el radar del gerente.

Ha ganado 10 gorras para Inglaterra e hizo su debut en la derrota en casa por 1-0 contra Brasil en marzo de 2024.