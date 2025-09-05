Kobbie Mainoo recibe la respuesta de Man United después de la transferencia SAGA enviada como mensaje en dos palabras

Manchester United -Midfielder Kobbie Mainoo buscará una impresión en Ruben Amorim y ganará un lugar regular en su equipo después de que no haya obtenido un movimiento este verano.

Kobbie Mainoo puede haber dejado a Man Utd este verano, pero se le animó a quedarse. (Imagen: Manchester United a través de Getty Images)

El centrocampista de Inglaterra, Kobbie Mainoo, ha publicado una actualización en las redes sociales después de no haber obtenido un movimiento propuesto de Manchester United este verano.

El futuro de Mainoo en United parecía estar en equilibrio después de haber pedido un movimiento de préstamos la semana pasada. La reacción de los Rojos fue una de las resistencias, en la que el entrenador en jefe de United, Ruben Amorim, quería mantener al joven centrocampista.

Cuando la ventana de transferencia se cerró el lunes, estaba claro que el jugador de 20 años no dejaría Old Trafford y seguiría siendo un jugador del United hasta al menos enero. El deseo de Mainoo de abandonar el noroeste fue impulsado por su tiempo de juego limitado esta temporada.

Y la Academia de Rojos graduados parece trabajar duro durante el descanso internacional, después de perder una llamada de Inglaterra para las calificaciones de la Copa Mundial de septiembre.

«Nada hermoso», dijo en Instagram el viernes, además de varias fotos de él que entrenó y trabajó en el gimnasio. El mensaje de Mainoo ha recibido varios comentarios de United Players, incluidos Leny Yoro y Joshua Zirkzee, mientras que el Capitán Bruno Fernandes y Patrick Dorgu les han gustado.

El contenido no se puede mostrar sin permiso

Amorim ha insistido en Mainoo que luche por su lugar en el primer equipo de United después de que no obtuvo un lugar de partida en la Premier League esta temporada.

«Quiero que Kobbie se quede», dijo Amorim a una conferencia de prensa el viernes pasado.

«Tiene que luchar por su lugar y necesitamos Kobbie, así que eso no va a cambiar. Entiendo que los jugadores que no están jugando en este momento están decepcionados.

«Todos tendrán la misma oportunidad de jugar. Tienes que pelear durante la semana».

Mainoo espera jugar un papel clave en el próximo juego de United: ese es el primer derbi de Manchester de la temporada el 14 de septiembre. La joven estrella tiene buenos recuerdos de esa luminaria, que anotó en la victoria de la Copa FA de los Rojos sobre el equipo Pep Guardiola en 2024.

El favorito del fanático tiene la oportunidad de impresionar al Chelsea, que fue uno de los muchos clubes que estaban vinculados a Mainoo durante la ventana de transferencia de verano.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Aquí Las noticias de la tarde de ManchesterEstamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Haga clic aquí para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidos Spotify y Apple Podcasts, y también puede ver en YouTube.