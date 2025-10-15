Kobbie Mainoo permaneció en la oscuridad durante la situación del Manchester United, mientras que Ruben Amorim permaneció impasible

Kobbie Mainoo ha tenido problemas para ganar tiempo de juego en el Manchester United esta temporada, pero es poco probable que Ruben Amorim cambie de opinión pronto.

Kobbie Mainoo del Manchester United ha caído en el orden jerárquico del club y del país

Cuando el polvo se asentó tras la derrota final de Inglaterra ante España hace 18 meses, pocos podrían haber imaginado que Kobbie Mainoo habría jugado sólo un partido internacional desde aquella derrota por 2-1 en Berlín.

Mainoo comenzó en la final del Campeonato de Europa en el centro del campo cuando era adolescente y disfrutó de un torneo impresionante gracias a una gran temporada a nivel de clubes para el Manchester United, que culminó con un gol en la victoria en la final de la Copa FA sobre el Manchester City.

El héroe de Inglaterra y el United, Rio Ferdinand, predijo que Mainoo se convertiría en uno de los grandes, mientras que Gareth Southgate elogió al mediocampista antes de seleccionarlo en su equipo final en 2024.

Pero después de que Inglaterra haya confirmado su lugar en la Copa del Mundo en Norteamérica el próximo verano, Mainoo se encuentra en el desierto internacional.

Su única internacionalidad desde aquella final contra España se produjo en septiembre de 2024, cuando jugó 77 minutos en la victoria de la Liga de las Naciones sobre Irlanda.

Mainoo ha caído en el orden jerárquico del Manchester United desde la llegada de Rubén Amorim, y el entrenador lo ve como un rival directo del capitán y casi siempre presente Bruno Fernandes. Significa que Mainoo se limita a apariciones especiales desde el banquillo en la máxima categoría. Su único inicio esta temporada se produjo en la sorprendente derrota de la Copa Carabao ante el Grimsby Town de la Liga Dos.

El jugador de 20 años pidió dejar el United en calidad de préstamo en la ventana de verano, pero esa solicitud fue rechazada y es probable que intentos similares de irse en enero caigan en oídos sordos a pesar de su falta de tiempo de juego.

Puede que Amorim no considere a Mainoo un titular concreto, pero sabe lo valioso que es tener un jugador de su calidad en la plantilla cuando se producen lesiones.

No es que eso ayude a Mainoo, cuyas débiles esperanzas de hacer una aparición tardía contra Inglaterra prácticamente se acabarán si no encuentra juegos en el United.

Durante el parón internacional, Mainoo no ha ocultado que ha estado trabajando duro para mejorar su fuerza y ​​su forma física durante su período de descanso.

Lo ha puesto a prueba un equipo de fitness del Complejo Deportivo Arroyo, Enmedio, un centro de fitness y complejo deportivo de la ciudad española de Estepona, que publica actualizaciones en las redes sociales.

La motivación para publicar dicho contenido es clara: Mainoo y su equipo quieren que el mundo vea lo duro que está entrenando y haciendo todo lo posible para abrirse camino en los planes del jefe Amorim y ganarse su regreso a la alineación titular del United.

Pero es poco probable que Amorim ceda pronto en su política de selección. El United reanudará su temporada de la Premier League en Liverpool el domingo. Mainoo probablemente volverá a tener un desliz de visualización.