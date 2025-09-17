Kobbie Mainoo Man United Transfer más – Ruben Amorim Sugerencia, nuevo interés, situación de contratación

Las noticias más recientes sobre la transferencia del Manchester United mientras miramos el último para el futuro del graduado de la academia Kobbie Mainoo.

Kobbie Mainoo está vinculado a una transferencia lejos del Manchester United (Imagen: Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images)

En los últimos días se ha hablado mucho sobre el futuro del mediocampista del Manchester United, Kobbie Mainoo, con su futuro a largo plazo en Old Trafford que no está claro.

El jugador de 20 años cayó en el orden jerárquico bajo Ruben Amorim. Su único comienzo en lo que va de la temporada llegó en la derrota por penaltis de la Copa Carabao contra el equipo de la Liga Dos Grimsby Town.

Hasta el momento, el centrocampista ha sido mencionado en el sofá para todos los partidos de la Premier League de United hasta ahora, que reemplazó como una segunda mitad en los últimos dos juegos contra Burnley y Fulham.

Su falta de aperturas se produce después de que el jugador pidió préstamo este verano, una solicitud rechazada por United. Desde entonces se ha surgido que el equipo francés OGC Niza fue uno de los clubes que estaban interesados ​​en firmarlo.

Ahora se habla más sobre su futuro con los ojos que comienzan a recurrir a la ventana de transferencia de enero. Con eso en mente, aquí hay un vistazo al último en el centrocampista.

Interés de Newcastle

Newcastle United es el equipo más nuevo que está vinculado a un interés en el centrocampista antes de la ventana de transferencia de enero. Según TalkSport, el club está «manteniendo al día» en el internacional inglés.

Eddie Howe se dice como un gran admirador del jugador, donde Newcastle está considerando probar la determinación de United con una oferta en enero si ya no tiene tiempo de juego para el club de vez en cuando.

Lo que Amorim ha dicho

United -Baas Amorim ha explicado cómo cree que Mainoo aún no es el jugador completo y puede continuar mejorando bajo su administración, señalando por qué no castigó un movimiento de préstamos.

«No tuve conversación con él antes de que se cerrara la ventana, porque no quería que Kobbie Mainoo pensara que tuve una conversación con él para sostenerlo. Lo hice esta semana», dijo la semana pasada.

«Creo mucho en él. Es el mejor jugador. Pero algunos de ustedes piensan que Kobbie Mainoo ya está listo [a complete player]. Creo que puede hacerlo mucho mejor.

«Para algunos chicos [talent] Es suficiente, pero no es para él. Tal vez no sea justo, pero creo que ayudo a Kobbie y eso es todo. «

Contrato

El contrato actual de Mainoo se extiende hasta 2027, pero United tiene la posibilidad de extender el acuerdo en un año más.

United ha trabajado para tratar de mantener al jugador en un nuevo acuerdo, pero rechazó la primera propuesta al comienzo del año calendario. Amorim dio una actualización el mes pasado: Amorim:

«Esa parte está en Jason [Wilcox]Entonces él es nuestro jugador. Él tiene un contrato. No escuché ninguna noticia al respecto. «

Pregunta

El ex jugador se convirtió en experto Paul Merson, se ha preguntado por qué Mainoo no está en el equipo de United, dadas las versiones y resultados decepcionantes en lo que va de la temporada.

«Si eres él y te sientas allí y miras y no juegas, hay algo mal», dijo a Sky Sports News. «No sé qué sucede en el entrenamiento, no sé qué está sucediendo detrás de escena, pero el niño tiene que hacerse preguntas serias sobre cómo no juega en ese equipo de fútbol.

«Se encontró con Man City y pensé que estaba bien, al menos lo había intentado. Pero tiene que jugar desde el principio, pero no sé por qué.

«Para mí es bastante preocupante porque el niño tiene talento y él es un hombre del hombre, ha pasado por las filas y no juega. Para mí él es el único que puede responder eso».