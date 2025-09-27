Kobbie Mainoo envió un fallo de transferencia de Manchester United en medio de Río Ferdinand Plea

El futuro del centrocampista del Manchester United, Kobbie Mainoo en el club, está en grave peligro después de que pidió dejar a Old Trafford en préstamo durante la ventana de transferencia de verano.

Kobbie Mainoo representado en el entrenamiento del Manchester United esta semana antes de la colisión de la Premier League con Brentford (Imagen: Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images)

El ex compañero del Manchester United, Rio Ferdinand, ha argumentado al club para encontrar una manera de mantener a Kobbie Mainoo en Old Trafford como incertidumbre sobre el futuro del centrocampista.

El Manchester Evening News Informó en agosto que Kobbie Mainoo había presentado una solicitud de préstamo al club después de que no comenzó a comenzar uno de los partidos de la Premier League del club en 2025/26. Esto fue rechazado por Ruben Amorim, quien insistió en que el joven de 20 años se mantuvo fuerte en los planes del club.

Sin embargo, en el tiempo limitado desde la ventana de transferencia de verano, se ha mantenido un jugador parte parte, lo que significa que muchos fanáticos del United especulan o el centrocampista nacido en Stockport permanecerá o no en Old Trafford después de esta temporada o incluso enero, dado que el próximo verano es la Copa Mundial. Solo para Deporte para hombres Mientras habla con la nueva iniciativa de la iniciativa de futuros para los partidos de descanso, Ferdinand insistió en que podía simpatizar con la peligrosa situación del mediocampista.

«Si ahora estaba agitando para obtener un préstamo, si no juega en enero, agitará la puerta aún más y golpeará aún más para obtener el tiempo de juego», el ex defensor estaba lleno. «Tenía la prueba de un torneo con Inglaterra y salió con colores absolutamente voladores y querrá probarlo nuevamente, y con razón.

«Debes tener dos sombreros en estas situaciones. Si piensas en ser un jugador nuevamente, debes pensar en ti mismo en estas situaciones.

«Tienes la suerte de ir a múltiples torneos en tu carrera, tienes la suerte de ir a un solo torneo, así que entiendo que con mi egoísta, el sombrero de jugador de fútbol, ​​piensa en Inglaterra y en ti mismo. Pero al mismo tiempo, si piensas en el Manchester United a largo plazo en el largo plazo, creo que Manchester United es una forma de conseguir este niño, él, él está en el equipo, está en el equipo del equipo.

«¿Hay otra forma de llevarlo al equipo? ¿Qué debería hacer? Eso es lo más importante para mí, siempre y cuando esas conversaciones estén en marcha.

«¿Ha hecho esas preguntas, o se le dice que esto es lo que debería hacer? ¿Es esto un requisito? Trabaja en esto y luego tienes una oportunidad y luego depende de él». Amorim ha hablado abiertamente sobre cómo Mainoo está actualmente en competencia directa con Bruno Fernandes por un lugar en el equipo y Ferdinand es de la opinión de que no necesariamente debería ser el caso de que el joven mediocampista tenga que esperar antes de que el capitán se vaya antes de dejar su huella en el primer equipo.

«Una vez fui un jugador de fútbol y si estuviera en su situación, estaría impaciente», admitió Ferdinand. «No estoy buscando sentarme.

Ex defensor del Manchester United Rio Ferdinand (Imagen: Getty Images)

«Fui a préstamo a Bournemouth y lo hice bien y le dije a Harry Redknapp en ese momento, dijo que quería que volviera (a West Ham), pero dije que volvería solo cuando juegue.

«¿Estoy jugando o no? Él dijo:» Escucha, voy a tener tu tiempo de juego y vas a comenzar a jugar «, y no estaba en una posición como Kobbie Mainoo, quien fue a un torneo para Inglaterra y juega muy bien y juega algunos grandes partidos para United, por lo que puedo entender sus frustraciones. Para un joven jugador de fútbol quieren jugar.

«Lo que sucede detrás de escena, espero que sea esa transparencia y comunicación por qué no juega y cómo se devuelve al equipo». Aunque puede ver por qué Mainoo podría picarse para moverse para obtener aún más minutos, Ferdinand tenía pocas dudas sobre dónde quiere que el mediocampista avance.

«No quiero que Kobbie Mainoo establezca una camisa diferente a la de Inglaterra o en la de Man United», rogó. «Simple como».

