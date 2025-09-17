Kobbie Mainoo envió la memoria del Manchester United ‘preocupante’ en medio de los rumores de transferencia de Newcastle

Manchester United -Midfielder Kobbie Mainoo está vinculado esta semana para mudarse a Newcastle United

Kobbie Mainoo de Manchester United (Imagen: Getty Images)

A Kobbie Mainoo se le ha dicho que hasta ahora tiene que hacerse serias preguntas sobre su falta de tiempo de juego en el Manchester United esta temporada. El jugador de 20 años no tuvo éxito en comenzar un solo partido de la Premier League para los Rojos esta temporada y fue mencionado en el sofá para el 3-0 del domingo en Manchester City.

Con el lado de Ruben Amorim buscando una ruta de regreso al juego, Mainoo se introdujo en el minuto 62 e impresionó cuando apareció. Durante su tiempo en el campo, Inglaterra Internacional Mainoo tuvo 25 toques, completó dos pasos importantes, registró una tasa de éxito del 100 por ciento de sus 17 pases, ganó tres de los tres duelos e hizo un regate.

Desde entonces, ha habido llamadas telefónicas de algunos seguidores de United para que la estrella nacida en Starlet comience contra Chelsea el sábado, porque los Rojos solo buscan su segunda victoria de la temporada. Solo jugó este período durante 73 minutos del fútbol de la Premier League, después de haber seguido siendo un reemplazo no utilizado contra el Arsenal y Fulham.

El mediocampista del ex óronal y Aston Villa Paul Merson contó su juicio sobre Mainoo, el ex-Arsenal y Aston Villa, Sky Sports dijo: «Si eres él y estás mirando y no jugando, algo está sucediendo.

«No sé qué sucede en el entrenamiento, qué sucede detrás de escena, pero el niño tiene que hacerse preguntas serias y cómo no juega en ese equipo de fútbol.

«Se encontró con Man City el otro día y pensé que estaba bien, al menos lo había intentado. Pero tiene que jugar para ellos desde el principio, pero no sé por qué.

«Para mí es bastante preocupante porque el niño tiene talento, él es un hombre de un hombre unido, llega a las filas y no juega. Es el único que puede responder eso».

El mes pasado, Mainoo expresó su deseo de salir de los Estados Unidos antes del final de la ventana de verano. Pero los Rojos bloquearon su solicitud y finalmente se quedó más allá de la transferencia de la fecha límite en Old Trafford.

Luego, Talksport informó el martes que Newcastle está viendo la situación de Mainoo antes de un posible movimiento. Eddie Howe es conocido como admirador y está considerando probar la determinación de United en enero.

Merson no es el primer experto en cuestionar el tiempo de juego de Mainoo en Old Trafford. Gary Lineker dio su opinión sobre el inglés el lunes y afirmó que su fracaso para llegar a la línea de inicio del United es preocupante.

Hablando del resto es un podcast de fútbol, ​​Lineker dijo: «Realmente me preocupa por la forma en que Kobbie Mainoo es casi despedido. Es un talento increíblemente joven, incluido el niño local que está muy bien.

«Quiero decir, pensé que cuando apareció, lo hizo muy bien. No lo entiendo. No sé si hay algo que no sabemos si algo, pero es un poco sorprendente para mí».

