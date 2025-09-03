Kobbie Mainoo envía un mensaje Clear Man United a Ruben Amorim después de una brutal decisión

Manchester United -Midfielder Kobbie Mainoo le pidió al club que saliera del club la semana pasada, pero se queda en el club

Entrenador en jefe del Manchester United Ruben Amorim da la mano con Kobbie Mainoo (Imagen: Matt McNulty/Getty Images)

Manchester United -Midfielder Kobbie Mainoo ha mostrado a Ruben Amorim que no descansa en sus laureles esta semana, a pesar de que no se le llama al equipo inglés.

El futuro de Mainoo en United actualmente parece estar en grave peligro después de que le pidió al club préstamo la semana pasada. Las cañas de esta solicitud fueron uno de los desafíos con Amorim que quería sostener al joven.

Mientras la ventana cerró el lunes, estaba claro que el jugador de 20 años no se iría a Old Trafford y al menos seguirá siendo un jugador unido hasta enero. La necesidad de Mainoo de abandonar el noroeste provino de su falta de tiempo de juego en lo que va de la temporada.

A pesar del hecho de que United esta temporada no está demostrando que el mundo hasta ahora, Mainoo ha luchado durante minutos. También ha visto irse a su buen amigo Alejandro Garnaacho, lo que también lo llevó a cuestionar su papel en el diseño de los Estados Unidos.

Aunque algunos jugadores pueden ser un puñado después de perder una salida al final de la ventana, Mainoo le gustaría bajar la cabeza y ganarse su lugar en el XI inicial. Como un mensaje de un régimen de entrenamiento en Hale Country Club, Mainoo parece mantener su nivel de condición física alto para el regreso de la Premier League.

Kobbie Mainoo realiza una sesión de entrenamiento adicional durante el descanso internacional

Después de perderse una llamada del equipo inglés, Mainoo tendrá un horario reducido esta semana antes de conducir el terreno que se presenta antes del Derby de Manchester la próxima semana. Si esto solo ganará al centrocampista aún no se puede ver.

Actualmente está en competencia directa con Bruno Fernandes por un lugar de partida que puede indicar por qué aún no ha recibido los minutos que todavía quiere. Los próximos cuatro meses mostrarán si Mainoo repetirá su brutal decisión de solicitar otra salida o no.

