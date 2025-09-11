Kobbie Mainoo determina la fecha límite de Strict Man United si se ha presentado la condición de transferencia

La estrella del Manchester United, Kobbie Mainoo, se conectó a una reubicación de Old Trafford durante la ventana de transferencia de verano y su futuro se mantiene en el aire bajo Ruben Amorim

Kobbie Mainoo podría salir del Manchester United en enero (Imagen: Getty Images)

Según los informes, Kobbie Mainoo ha establecido una fecha límite de 16 juegos para salvar su carrera en el Manchester United con una salida aún una oportunidad clara. El centrocampista hasta ahora ha encontrado oportunidades en Ruben Amorim bajo Ruben Amorim.

Mainoo, de 20 años, ha hecho este período solo un comienzo para United, es decir, en la humillante derrota de la Copa Carabao contra Grimsby Town. Ese tiempo de juego reducido se produjo después de un verano en el que Mainoo estaba vinculado a una mudanza de Old Trafford.

Napoli fue acreditado como admiradores, por lo que la academia graduada se abrió para dejar el club en préstamo. Aunque eso no sucedió, parece que el futuro de Mainoo aún está lejos de ser seguro.

Según ESPN, Mainoo quiere ver su aumento del tiempo de juego en los próximos meses.

Si eso no sucede, puede verse obligado a buscar oportunidades en otros lugares. Se detalla además que un cambio de préstamo a Napoli sigue siendo una posibilidad, pero United debería firmar un reemplazo para castigar su salida.

Todo significa que Mainoo solo tiene una cantidad limitada de juegos para impresionar. United solo juega 16 juegos antes de la ventana de transferencia de enero, después de que no se había clasificado para una competencia europea y tuvo una salida temprana de la Copa Carabao.

Mainoo tiene un poco menos de dos años en su contrato con United, aunque el club tiene la opción de una campaña adicional.

Cuando se le preguntó sobre el lugar de Mainoo en el equipo a principios de esta temporada, Amorim dijo: «Ahora está luchando por el puesto con Bruno (Fernandes). Y cambié dos centrocampistas».

Kobbie Mainoo ha encontrado oportunidades esta temporada (Imagen: Getty Images)

“Me encanta Mason Mount allí porque queremos marcar un gol. Y cuando lo cambio, sentí que el equipo tenía que regresar a un centrocampista.

«Entonces él (Mainoo) solo tiene que luchar por el puesto con Bruno en el entrenamiento. Como si fuera en el Manchester United».

Mainoo ha realizado un total de 74 actuaciones senior desde su avance en la temporada 2022/23 y anotó siete goles.

