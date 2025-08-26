Kobbie Mainoo ahora se enfrenta a dos opciones en el Manchester United en esta prueba nerviosa

Lo que Ruben Amorim dijo sobre Kobbie Mainoo fue más importante que lo que vimos de él en la pretemporada. Pero no vemos lo suficiente del hombre unido -Midfielder.

Mainoo muestra su aprecio por los fanáticos del United a tiempo completo

Los auriculares encendieron y agarraron dos iPhones y una bolsa de lavandería, Kobbie Mainoo dejó al entrenador del Manchester United a través del paseo trasero en la carretera Stevenage.

Muchos fanáticos gritaron, «Kobbie», pero Mainoo desapareció fuera de la vista tan rápido cuando colocó la pelota a lo largo de Stefan Ortega en la final de la Copa FA de 2024. Dirigió más tiempo en la cabaña Craven -pitch a tiempo completo, anticipado con un calentamiento.

La única pelota que Mainoo finalmente hizo en Fulham fue en el calentamiento, un ejercicio de dos toques que United reemplaza. Ese fue el Mainoo más feliz que parecía toda la tarde.

Sin la pelota, el Glom de 20 años parecía casi desilusionado. Su sonrisa ha sido reemplazada por un ceño fruncido abandonado. Incluyendo la temporada anterior, Mainoo comenzó en dos de los siete partidos de United.

Un primer inicio competitivo de la campaña es inevitable el miércoles en Grimsby Town antes de un regreso al banco contra Burnley el sábado. Entonces un buscador de almas catorce días. Jordan Henderson es una prueba de que Thomas Tuchel no está sucio por las llamadas de Shock Inglaterra, pero un retiro para Mainoo es imprevisible.

La semana siguiente es una prueba nerviosa para Mainoo y su agente, David Lockwood. Algunas agencias han adquirido el número de clientes de United Academy (Tyler Fredricson, Amir Ibragimov, Malachi Sharpe), Lockwood, aparentemente sobre el poder del desarrollo de Mainoo en los últimos años.

Mainoo ya no es tan inviolable como el verano pasado. Hay una aceptación en un nivel jerárquico en United que es el hombre de un club en esta era de reglas de rentabilidad y sostenibilidad. Las discusiones sobre un nuevo contrato son un punto muerto. «No hay noticias», dijo Amorim el viernes.

United tiene cinco jugadores para Mainoo en la cola para cambiar. Las cosas de Gaft pueden suceder en la última semana de una ventana y la paciencia puede agotarse. No es el momento de preocuparse por Mainoo.

Ruben Amorim habló sobre él durante mucho tiempo que hace cuatro semanas. «Con esos pies, jugando la pelota, cuando encuentra el ritmo correcto, juega como» Cada vez que doy la pelota, encuentro una nueva solución. Cada vez que el hombre regresa, puedo seguir al hombre porque puede. «Será más rápido».

Amorim reveló que está «en la cima» de Mainoo sobre su ritmo y ritmo. No era tanto lo que vimos de Mainoo en la gira lo que era importante, sino lo que dijo Amorim. Habló sobre Mainoo con toda la confianza de un científico que había encontrado una cura.

Mainoo no fue utilizado de nuevo

Hay algunos paralelos con la ranura de Arne que Ryan Gravenberch actualiza de un jugador periférico a un jugador crucial en Liverpool la temporada pasada. Gravenbebch llegó a Liverpool en septiembre de 2023 el día de la fecha límite de la transferencia y siempre se sintió como un desajuste. Jurgen Klopp transformó al Liverpool en una fuerza con atletas físicos que patrullaban en el centro del campo y rasgaron el gravenberch ligero con ese perfil.

Erik Ten Hag quería Gravenberc en United (por supuesto). El mapa de Gravenberch probablemente se caracterizó por los resultados mixtos de su colega Ajax -Alumni en el East Lancs Road, mientras que Ten Hag y Klopp Polaire están en estilo y personalidad.

Bajo su tragamonedas de compatriota, el eje de Gravenberch Liverpool se convirtió y comenzó uno después de los 37 partidos de la Premier League cuando recuperaron el título. Gravenberch fue mencionado en el equipo de PFA del año la semana pasada.

Diez hag wilde gravenberch en United

Fue en el desmantelamiento de Liverpool de United en la tercera semana de partido de la temporada pasada en Old Trafford, quien estaba tratando de averiguar dónde se había adaptado Gravenberch. ‘¿Qué me impresionó más cuando comencé a trabajar con él? [was] Cuánto puede correr y lo bueno que es cuando llega al juego.

‘Hoy lo viste, Dominik [Szoboszlai] y Macca [Alexis Mac Allister] ¿Cuánto podrían seguir corriendo? A veces llegas tarde, pero luego seguían corriendo y llegando al juego. Eso es lo único que más me impresionó de él: no importa cuán bueno sea sin la pelota. «

Mainoo puede confundirse con uno de los Tyros desarrollados por Barcelona. Su forma, equilibrio en la pelota, el paso suave y la conciencia posicional son idénticas a los cachorros catalanes. Mainoo lo desgarraría en La Liga.

Mainoo ayudó a United a recuperarse contra Lyon

La intensidad de la Premier League es despiadada. Mainoo no es lento, pero ha sido culpable de reacciones laxas de la pelota. Casemiro fue el Autumnman para la caminata de Liverpool en Old Trafford hace un año, pero Mainoo estaba trotando mientras Gravenberch corría para el gol de apertura de Luis Díaz. Luego estaba mirando el segundo de los colombianos.

Amorim ha notado que «incluso Casemiro» funciona a un ritmo más alto. Prefiere una asociación en el mediocampo de una convicción de ataque y defensiva y solo se decidió brevemente en una configuración gung-ho en la segunda mitad en Fulham con el juego sin goles.

Falta Nuance en Punditry y Mainoo se facturó el domingo como «Cuarta opción» de la «Cuarta elección». Eso ignoró el período en el juego de Mount en 0-0 y Manuel Ugarte llegó 1-0 cuando Amorim intentó proteger la gerencia.

Mainoo anotó una penalización en el tiroteo contra Fiorentina

Ese Mainoo está en competencia directa con Bruno Fernandes no es un shock. «Bruno y Kobbie están en la misma posición», confirmó Amorim al complejo de entrenamiento de incendios de Chicago el 1 de agosto. Sus citas 23 días después fueron más de interés periodístico porque Mainoo había pasado casi un juego entero detrás de su gerente en el banquillo.

El cambio de entrenador en United ha sido hasta ahora en desventaja de Mainoo. Aún se encuentran dos centrocampistas centrales, pero la dinámica es considerablemente diferente en un trasero tres y Mainoo solo se ha establecido 15 veces bajo amorim. Faltar cuatro meses de la temporada pasada le negó ese ritmo. Ahora tiene que ponerse al día.

Entonces esa sonrisa volverá.