Kevin de Bryne ‘un problema’ para Antonio Conte en Napoli aparece como una pesadilla imprevista

La leyenda Kevin de Bruyne Van Manchester City aparentemente arrojó algunas plumas alrededor de Napoli después de que una lentitud en Italia lo vio expresarse el fin de semana.

Kevin de Bruyne se llama ‘un problema’ (Imagen: Giuseppe Mafia/Nurphoto a través de Getty Images)

El ex gerente general de Napoli, Pierpaolo Marino, declaró que Kevin de Bruyne es un problema en Napoli.

El contrato de la estrella belga de Manchester City fue al final de la temporada pasada y se unió a los gigantes italianos en una transferencia gratuita para Mark el siguiente paso en su carrera.

De Bruyne, de 34 años, no ha logrado incendiar el campo desde que se unió al ex Chelsea -Baas Antonio Conte, aunque se han seguido tres goles, ha habido dos del punto de penalización.

El veterano ha sido reemplazado en cuatro de sus seis juegos desde que llegó a Napoli, y no respondió bien al reemplazo de AC Milan durante el fin de semana.

Después de 72 minutos, el centrocampista fue reemplazado junto con las ex estrellas del Manchester United Scott McTominay y Rasmus Hojlund. Eljif Elmas, David Neres y Lorenzo Lucca entraron en la pelea cuando el equipo de Conte persiguió al partido.

De Bruyne salió del campo, expresó su frustración y pareció moverse en la dirección de Conte mientras iba al sofá.

Y el maestro no está impresionado por todos, con el ex jefe de Napoli Marino. El italiano piensa que la introducción Scott McTominay también ha impedido.

El Internacional de Escocia, que se llamó el mejor jugador en la Serie A en el último período, no ha anotado desde el día inaugural de la temporada.

«¿De Bruyne está allí o es un recordatorio de lo que solía ser? Hasta ahora no ha tenido control sobre un tiro libre o una penalización y De Bruyne ahora es un problema para Conte», dijo Marino a Televomero.

«Si se equivoca, puedes ver cómo despiadado la comparación con Modric [against Milan] Fue quien logró a la edad de 40 años lo que De Bruyne no ha hecho en Napoli hasta ahora. Napoli ha cambiado un centro del campo que funcionó muy bien para De Bruyne y no funciona en este momento. «

Marino se centra en el cuidado de Napoli y continuó: «De Bruyne pisa los dedos de los pies de McTominay, que no produce y termina como el año pasado, y eso está claro.

«Es un gran problema. Kevin incluso disputa el reemplazo porque está convencido de que también hace una gran contribución. Napoli solo ha tenido un impacto esta temporada al tomar multas, pero no necesitas un jugador del calibre de De Bruyne».

Después de la erupción de De Bruyne el fin de semana, Conte dejó en claro su posición. «Espero que De Bruyne haya estado molesto por el reemplazo debido al resultado, porque de lo contrario tendrá el tipo equivocado», dijo, según Gazzetta Dello Sport.

«Traté de traer nuevos jugadores para situaciones individuales, dado que Milán abandonó mucho. He reemplazado a Hojlund con Lucca. No hay mucho que decir, creo que los reemplazos fueron los correctos».

