Kevin de Bruyne dejó el Manchester City al final de la temporada pasada para convertirse en miembro de Napoli
Una noche donde dos fiestas de Stadswoetballgroep se encontraron con Sicilia, fue en otra parte de Italia donde Kevin de Bruyne envió un recuerdo de sus antiguos empleadores.
Manchester City estaba en acción contra el club hermano Palermo, pero De Bruyne golpeó sus cosas para Napoli contra otro club CFG en Girona.
El belga firmó con los campeones italianos que han dejado Etihad después de una década brillante en el club y formará una parte importante del lado de Antonio Conte mientras quieren mantener su título de la Serie A y dejar su huella en la Liga de Campeones.
Y De Bruyne mostró su habilidad con dos goles y una asistencia en la apertura de 25 minutos de la pretemporada. Su primer objetivo fue un poderoso viaje desde el borde de la caja, mientras que su segundo recibió una letra en una dudosa defensa contra los españoles.
Ese aparato ortopédico se produjo después de que el capitán del mediocampista Napoli Giovanni di Lorenzo se preparara para el abridor. En ese momento parecía que Napoli golpearía a los cómodos ganadores, pero Girona anotó dos veces antes del intervalo para volver al juego.
Pero después de una primera mitad de cinco goles, no hubo más goles en el segundo período cuando el partido terminó 3-2. Girona entregó un debut al piloto de Manchester City, Vorror Reis, después del descanso con el adolescente brasileño que había venido al club esta semana para la campaña.
