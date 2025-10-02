Kevin de Bruyne frota la sal en el Manchester United – Heridas – ‘Hlund es similar a la varita’

Man United -Leenlee Rasmus Hojlund anotó dos veces para Napoli en la Liga de Campeones el miércoles por la noche.

Rasmus Hojlund con el premio Man of the Match. (Imagen: 2025 SSC Napoli)

Kevin de Bruyne comparó a Rasmus Hojlund con Erling Haaland después de la victoria de Napoli contra Lisboa Sporting.

Manchester United envió a Hojlund en un préstamo de temporada a Napoli poco después de la llegada de Benjamin Sesko. Hojlund quería luchar por su lugar, pero Ruben Amorim decidió enviarlo a préstamo.

United recibió un costo de préstamo de € 6.6 millones (£ 5.2 millones) y Napoli podría firmar permanentemente Hojlund el próximo verano por € 44 millones (£ 38 millones).

Hojlund ha logrado un buen comienzo de la vida con los campeones italianos y anotó dos veces cuando Napoli reclamó una victoria por 2-1 contra Sporting Lisboa en la Liga de Campeones el miércoles.

El ex Manchester City -Midfielder de Bruyne ayudó a Hojlund a ambos goles. Después del juego, De Bruyne habló con la UEFA y dijo: «Rasmus tiene mucha calidad y como delantero cuando continúas, necesitas ese aroma a goles: es realmente importante para él y el equipo.

«Es una gran noche para él y nos ayudará a obtener más goles con él».

De Bruyne agregó a través de Corriere Dello Sport: «Traté de entrar en ese espacio para el primer gol y esperé en el momento adecuado para transmitirlo a Rasmus, afortunadamente hizo el resto. Creo que Rasmus está creciendo mucho y es muy similar. [Erling] Haaland. «

Se le preguntó al centrocampista cómo Haaland y Hojlund son comparables y dijeron: «Creo que son muy similares porque ambos atacan las profundidades. Tal vez Hojlund viene a jugar más la pelota, pero creo que tiene que atacar mucho el espacio porque puede anotar y darnos una mano grande».

Hojlund le dijo a la UEFA: «Era la noche en que soñaste, jugaba en la Liga de Campeones. Celebré el toque de la insignia de Napoli porque me gusta jugar aquí y la insignia de la Liga de Campeones porque me gusta anotar en Europa.

«Jugar con un talento excepcional como Kevin de Bruyne es especial. Solo tengo que ir al espacio y él me dará la pelota».

Hojlund agregó en las redes sociales: «Hojlund anota dos veces en la Liga de Campeones después de que dos asistencias de Kevin de Bruyne no estuvieran en mi tarjeta de bingo 2025».

United firmó a Hojlund en un contrato de £ 72 millones de Atalanta en el verano de 2023. El joven delantero anotó 16 goles en todas las competiciones en su primera temporada, pero solo logró cuatro objetivos de la Premier League en el período anterior.

Amorim no mencionó a Hojlund en un equipo tan pronto como comenzó esta temporada y se unió a Napoli en el último día de la ventana de verano.

El jefe de Napoli, Antonio Conte, se movió para firmar a Hojlund después de una lesión en el ex delantero del United Romelu Lukaku.

–

