Kevin de Bruyne forzado después de 25 minutos cuando tomó una brutal decisión de regreso contra la ciudad

El Gran Gran Ciudad del Manchester, Kevin de Bruyne, regresó el jueves por la noche su regreso desde hace mucho tiempo al estadio Etihad cuando Napoli aceptó el equipo Pep Guardiola, pero su regreso fue un poco vivido.

La estrella de Napoli, Kevin de Bruyne, fue sacrificada después de la tarjeta roja. (Imagen: UEFA a través de Getty Images)

La leyenda Kevin de Bruyne de Manchester City fue forzada después de 25 minutos cuando su sueño regresó al club el jueves por la noche prematuramente. El héroe belga regresó rápidamente al estadio Etihad después de dejar el club después de su servicio de 10 años este verano.

El jugador de 34 años hizo el cambio al campeón italiano Napoli para unirse al equipo de Antonio Conte, quien conquistó el desafío de Inter, Atalanta y la Juventus para ganar el Scudetto con un punto la temporada pasada. Después de un trofeo cargado de una década en la Premier League con el lado de Pep Guardiola, De Bruyne se fue como agente libre después de que su contrato no se renovó.

Su tiempo sin un club fue de corta duración y un regreso a Manchester fue confirmado después del sorteo de la fase de la Liga de la Liga de Campeones. Sin embargo, después de solo 25 minutos el jueves por la noche, fue reemplazado después de la tarjeta roja recta por Giovanni di Lorenzo.

El defensor fue enviado después de que el árbitro Felix Zwayer fue al monitor VAR para revisar su primera decisión en el campo después de un desafío de último hombre sobre Erling Haaland.

El ícono de la Premier League, De Bruyne, recibió una bienvenida a los Heroes a su regreso a la ciudad y se tomó una pancarta ‘King Kev’ del equipo local.

Mientras él se fue, su nombre resonaba en el estadio mientras los fanáticos cantaban; ‘Oh Kevin de Bruyne’.

Su partida al final de la temporada fue una sorpresa para el internacional de Bélgica. Pensó que tenía más para ceder a la altura de Inglaterra, a pesar de los informes de un movimiento lucrativo a Arabia Saudita.

«No tuve una oferta durante todo el año, simplemente tomaron una decisión», dijo De Bruyne.

«Estaba claro que estaba un poco sorprendido, pero solo tengo que aceptarlo.

«Para ser honesto, sigo pensando que puedo actuar en este nivel como muestro, pero entiendo que los clubes tienen que tomar decisiones.

«Siento que todavía tengo mucho que dar», agregó. «Por supuesto que sé que ya no tengo 25 años, pero todavía tengo la sensación de que puedo hacer mi trabajo. Estoy abierto a todo. Tengo que mirar la imagen completa. Miro los deportes, la familia, todo en conjunto, lo cual es más lógico para mí y mi familia.

«Me gusta jugar al fútbol. Me gusta competir. Eso es lo que siento, así que no puedo decir que quiero parar porque todavía siento que soy los muchachos cuando estoy entrenando, quiero derrotar a los niños».

—

Aquí Las noticias de la tarde de ManchesterEstamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester City.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de la ciudad al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede recibir las últimas noticias del club y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Haga clic aquí para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de mirar nuestro podcast de Talking City. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidos Spotify y Apple Podcasts, y también puede ver en YouTube.