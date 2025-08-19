Keely Hodgkinson ofrece una emocionante actualización después de un regreso impresionante, ejecutar, ‘no lo excluiría’

El campeón olímpico de 800m se centra en un récord británico en Suiza el sábado

Keely Hodgkinson no ha excluido la ruptura de su propio registro nacional (Peter Byne/PA) (Imagen: PA Archive/PA Imágenes)

Keely Hodgkinson no excluyó la posibilidad de romper su propio récord británico de 800 metros durante la reunión de la Liga de Diamantes el sábado en Lausana.

El campeón olímpico indicó su regreso de un descanso de 376 días el sábado en Silesia de manera espectacular y colocó un tiempo mundial de un minuto y 54.74 segundos, el noveno más rápido damas de 800 metros de la historia.

La implementación también representó el segundo tiempo más rápido que Hodgkinson había alcanzado en su disciplina especializada, con solo su propio récord nacional de 1: 54.61 ubicado en la London Diamond League del año pasado.

«Creo que estaba bastante cerca recientemente, así que no lo excluiría, no», dijo el joven de 23 años.

«Creo que solo depende, ya que caminas así, realmente tienes que estar al ritmo. El punto cuatro puede ser cuatro más tarde. Por lo tanto, es realmente importante obtener la primera ronda es realmente importante y es realmente importante llegar a esa segunda ronda.

«No diría que es de las cartas, pero solo tendremos que ver lo que siente el cuerpo».

Solo dos mujeres, Jarmila Kratochvilova y Nezhda Olizarenko, una vez registraron menos de un minuto y 54 segundos.

El primero tiene el récord mundial existente de un minuto y 53.28 segundos, fundado en 1983.

«Dije antes que creo que 1:53 es posible (pero) que deberías conseguir eso realmente bien», dijo Hodgkinson. «Realmente tiene que ser un buen día. Probablemente sea uno de esos días pico en los que todo salió bien. Ciertamente sería un objetivo de mi parte. Sería un gran logro acercarse más y más cerca de esos 1:53. Creo que es posible, pero solo tendremos que ver qué está sucediendo».

Hodgkinson tiene menos de un mes hasta que comienzan los calores de 800 metros en el Campeonato Mundial en Tokio, donde espera apoyar su victoria olímpica con su primer título mundial.

Incluso tatuó el nombre de la capital japonesa en su brazo, para conmemorar el lugar donde hizo su debut olímpico, y recolectó una medalla de plata, en 2021.

La lesión de Hodgkinson debido a la lesión después de la temporada olímpica comenzó con el regreso de un problema de rodilla antes de sufrir una lesión en el tendón de los isquiotibiales izquierdos en febrero y luego dañó su isquiotibial derecho en mayo, aunque supuestamente no era tan malo como el otro «.

El corredor de Atherton y su equipo de entrenamiento ahora están reconstruyendo el ritmo en su preparación, la lesión que reveló, es reconocida como una ‘lesión del velocista’, antes de la competencia mundial.

Ella agregó: «Las cosas salieron muy bien. El cuerpo es mucho más fuerte, lo único que he hecho es entrenar todo el año, así que ciertamente estoy en un lugar muy bueno físicamente. Se trata de cosas que se unen ahora y, con suerte, dejar atrás esos bloques mentales y barreras».