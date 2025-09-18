Keely Hodgkinson espera prohibir a los demonios en el Campeonato Mundial de Atletismo – «Estoy tan aburrido»

El equipo británico ha tenido una semana lenta en Tokio, con solo una medalla de plata hasta ahora gracias a Jake Wightman en Heren 1500m.

Hodgkinson compite en las calores de 800 m de mujeres (Imagen: Sam Mellish)

Keely Hodgkinson está lista para liderar un ataque británico tardío contra la mesa de medallas después de ser traído al semi -final de las mujeres en el semi -final de los 800m.

La lesión alcanzó tres de las mejores apuestas británicas en el saltador de polos Molly Cauderny, el velocista Matthew Hudson-Smith y el campeón defensor de 1500m Josh Kerr.

Los deja lejos para la junta-21 en la mesa de la medalla bajo la voluntad de Bahrein, Tanzania y Cuba.

Sin embargo, este fin de semana está repleto de perspectivas de medallas, incluidas cuatro concursos de relevos, esperanzado Max Burgin de 800m hombres y un suéter High Morgan Lake.

Pero la ex alumna de Loughborough College, Hodgkinson, es supuestamente la banquera y alivió la preocupación por sus propios problemas de lesiones al navegar en la semifinal.

El cielo se abrió por primera vez esta semana, justo cuando Hodgkinson salió a correr.

En la primera carrera de la noche, lideró desde el frente y cruzó la línea en un relativamente lento 1 minuto 59.79EC.

Poco después, en la siguiente ronda, fue acompañada por el cazador de Georgia Bell, quien también ganó su carrera, pero en el tiempo marginal más rápido de 1min 58.82 segundos y se veía excelente.

Hodgkinson dice que está aburrida mientras espera comenzar, pero no puedo esperar para atascarse.

«Me volví loco», dijo.

«Estaba tan aburrido, esperando que llegara. Estaba muy emocionado de llegar allí esta noche y es nuestro turno de divertirnos y subir al escenario.

«Para ser honesto, sabemos que no me gustan las rondas. Se sienten terribles, pero es bueno estar aquí y experimentarlo y pasar de manera segura. No era hermoso o algo así, no era dominante, fue divertido y seguro».

Con las lesiones en los isquiotibiales que han destruido su temporada hasta ahora, Hodgkinson parecía compuesto y cómodo y regresó al hotel en una hora.

«No era algo como especial o como súper dominante o algo así», agregó.

«Simplemente estaba haciendo el trabajo. No me gusta el calor, puede empeorar ganar 1.59 que ganar 1.55.

«Estoy feliz de haber terminado».

